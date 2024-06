Semana do Meio Ambiente: ações na cidade este final de semana - Alex Ramos/Ascom

Semana do Meio Ambiente: ações na cidade este final de semanaAlex Ramos/Ascom

Publicado 06/06/2024 20:09

Niterói - Com mais de 56% de áreas verdes protegidas, a cidade de Niterói tem muito a comemorar neste mês de junho, que é dedicado a ações de preservação do meio ambiente. Em diversos pontos da cidade, estão acontecendo até o final do mês atividades como plantio, revegetação, educação ambiental de crianças com participação de atletas de surf, especialistas em meio ambiente, parceiros e técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. A programação completa do mês pode ser acompanhada no Instagram da secretaria.

Nesta quarta-feira (06), uma atividade encantou quatro turmas da UMEI Governador Eduardo Campos, em Maria Paula. As crianças, pela primeira vez, tiveram a oportunidade de sair em campo e participar de várias ações ambientais. Elas conheceram o Jardim Sensorial, participaram de palestras com produtores cadastrados e conheceram a diversidade de cultivo.

A atividade foi coordenada pelo setor de Agroecologia da Secretaria de Meio Ambiente. As crianças também presenciaram a soltura de um gambá e tiveram orientações sobre a importância das formigas no ecossistema.

No próximo sábado (08), será a vez do lançamento do Guia de Observação de Aves, que acontecerá às 10h no Campo de São Bento. O livro foi desenvolvido pelo biólogo e diretor do Clube de Observadores de Aves do Rio de Janeiro, Alessandro Allegretti. O objetivo é aproximar os visitantes da fauna do parque. O Campo de São Bento é um reduto verde de Niterói. A elaboração do livro teve ainda a participação da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser).

“Durante a Semana do Meio Ambiente e o mês de junho, realizamos atividades para chamar a atenção e reafirmar nosso compromisso com a preservação e a sustentabilidade do nosso município. É uma oportunidade para refletirmos sobre nossas ações e promovermos mudanças positivas para garantir um futuro saudável para as próximas gerações. Cuidar do meio ambiente deve ser uma ação diária do cidadão e do poder público. Niterói já criou uma lei que protege 56% de suas áreas verdes e é um dos municípios da Região Metropolitana que mais investem em políticas públicas pela preservação do meio ambiente”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Robertson Oliveira Figueiredo.



Serviço:



08/06 às 10 horas

Local: Campo de São Bento

Atividade: Lançamento do Guia de Observação de Aves



08/06 às 09 horas

Local: Ilha do Pontal

Atividade: Ação voluntária para recolhimento de resíduos