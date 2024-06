Instituto Fernanda Keller: corrida e caminhada de 5km - Divulgação

Publicado 06/06/2024



https://bit.ly/4aPEXYz Niterói - O Instituto Yduqs e a Estácio Niterói se unem para celebrar as conquistas do Instituto Fernanda Keller com uma corrida e caminhada no próximo dia 16 de junho, no Forte Barão do Rio Branco, em Jurujuba. A partir das 8 h, será dada a largada à corrida e caminhada de 5km comemorativa aos 25 anos de atividades da ação social - que promove, através do esporte e da educação, a inclusão de milhares de crianças e jovens. As inscrições para a corrida do Instituto Fernanda Keller podem ser realizadas por meio do link:

Além de marcar os 25 anos do Instituto Fernanda Keller, toda a renda adquirida no evento será destinada à sustentabilidade do projeto social, contribuindo com o propósito de inclusão social através do Triathlon e educação. "Esse é um legado imensurável que faz valer cada gota de suor nas minhas conquistas como campeã de Triathlon e Ironman. Nosso objetivo principal é compartilhar os valores e aprendizados do esporte", afirma Fernanda Keller.

A parceria com o Instituto Yduqs e a Estácio, possibilita que os alunos do Instituto Fernanda Keller tenham a oportunidade de cursar o ensino superior com bolsas de estudo e competir em eventos esportivos. A maioria destes estudantes são os primeiros em seus núcleos familiares a conseguir um diploma acadêmico. As aulas de Triathlon são gratuitas e a ação é responsável em mudar a realidade de muitos alunos."É gratificante fazermos parte de uma iniciativa que une esporte e educação. Ao longo destes 20 anos de parceria com o Instituto Fernanda Keller, a Estácio e o Instituto Yduqs mantêm seu compromisso social com a formação educacional de esportistas e, juntos, contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária", comemora Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs, organização da qual a Estácio faz parte.

“Estamos comemorando junto com o Instituto Yduqs e a Estácio um marco de 25 anos dedicados a transformar vidas através do esporte e da educação. Para mim é o maior legado da minha vitoriosa carreira no Triathlon e faz valer a pena tantos títulos e recordes”, conclui Fernanda Keller.

Aberto aos fãs do esporte, de todas as idades, o evento também será marcado pela presença de universitários dos cursos de Educação física, Fisioterapia e Comunicação da Estácio Niterói. Essa iniciativa reflete o compromisso da Estácio em preparar seus estudantes não apenas academicamente, mas também oferecendo vivências que contribuem para o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho, além de proporcionar uma valiosa experiência que aproxima os alunos do universo dos eventos esportivos, ampliando seus conhecimentos.

Sobre o Instituto Fernanda Keller



O Instituto Fernanda Keller é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, criado com finalidades educacionais, culturais e desportivas destinada a ser mantenedora de programas e projetos de alcance social. O Instituto coloca em prática sua missão e contribui com a inserção de crianças, adolescentes e jovens em situação de exclusão social, educacional e cultural, no contexto sócio-histórico-cultural contemporâneo, cujas atividades, ao longo destes anos, abrangem o atendimento a mais de 6.000 crianças e jovens da população de risco.



Sobre Instituto Yduqs no Esporte



O Instituto Yduqs é uma iniciativa de responsabilidade socioambiental que tem como objetivo estabelecer pontes entre organizações, comunidades e indivíduos, fomentando projetos em três pilares: Educação, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente e Saúde, para promover a inclusão em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. O Instituto acredita que o Esporte, quando associado à educação, promove transformações significativas, e, por isso, incentiva a formação de campeões dentro e fora da sala de aula por meio de seu Programa de Transição de Carreira para atletas. Nas Olímpiadas e Paralimpíadas de Tóquio, 10% dos esportistas brasileiros contavam com o apoio do Instituto Yduqs, em parceria com a Estácio. Fernando Scheffer, Ymanitu Geom da Silva, Daniele Hypólito, Laís Souza, Rebeca Andrade e Bruno Fratus, são alguns dos esportistas que integram seu time de atletas. Signatário do Pacto pelo Esporte e membro do SIGA Latin America, o Instituto Yduqs é parceiro de mais de 50 instituições, incluindo Confederações, Federações, Clubes e Institutos ligados ao esporte, como o Instituto Fernanda Keller, Instituto Guga Kuerten, Instituto Reação, Comitê Olímpico do Brasil, e Comitê Paralímpico Brasileiro, entre outros. Conheça os projetos que já impactaram mais de 1,5 milhão de pessoas em institutoyduqs.com.br