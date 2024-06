Escritório Social Itinerante: na Rua Bispo Dom João da Matai, na comunidade do Capim Melado, em Ititioca - Divulgação

Publicado 06/06/2024 19:46

Niterói - A Secretaria Municipal de Participação Social de Niterói realiza neste sábado, 8 de junho, mais uma edição do Escritório Social Itinerante, na Rua Bispo Dom João da Matai, na comunidade do Capim Melado, Ititioca, das 10h às 14h. Durante a ação, a população terá atendimento e direcionamento para reinserção social de egressos do sistema prisional e seus familiares, através de atendimento psicossocial, auxílio jurídico e mobilização da estrutura do poder público municipal para atendimento das demandas locais.

“Nosso objetivo é ressocializar essas pessoas através dessas ações para que as pessoas que já cumpriram suas penas tenham seus direitos respeitados por todos. Na última edição realizamos 35 acolhimentos, de diferentes serviços, um recorde em nossas ações”, resume Carlos Mário, subsecretário da Secretaria Municipal de Participação Social e gerente do Programa Rede Acolher.

Neste mês de junho, haverá ainda ações nas comunidades da Riodades, no Fonseca, no dia 15, e Nova Brasília, na Engenhoca, no dia 22. O Programa Escritório Social já realizou mais de 2.500 atendimentos no primeiro semestre de 2024 e é fruto de uma parceria do Município com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap).

O projeto atende e orienta o egresso do sistema prisional com auxílio jurídico e atendimento psicossocial. O escritório funciona no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói. “A construção coletiva e a mobilização de outras forças permite que ofereçamos dignidade e colabore com a mitigação da pobreza e das desigualdades sociais”, destaca o secretário municipal de Participação Social, Octavio Ribeiro Santos.