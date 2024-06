Formar Para Melhor Atender: Neltur realizou encontro no Theatro Municipal - Divulgação

Publicado 07/06/2024 14:40

Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) promoveu a 12ª edição do projeto “Formar Para Melhor Atender” na última terça-feira (4), no Teatro Municipal de Niterói. Estiveram no encontro os monitores e outros profissionais que atuam diretamente nos Centros de Atendimento ao Turista (CATs) e o objetivo da ação é qualificar, atualizar e aprimorar os conhecimentos sobre o Teatro Municipal de Niterói – visando o início das visitas guiadas pelos monitores da empresa a este equipamento turístico.



Aconteceu a formação e o treinamento dos monitores, feitos pela equipe técnica e gestora do teatro – capacitando estes profissionais, que atuarão como guias, acompanhando os visitantes e turistas durante as visitas guiadas, e que agora se estenderam também a este patrimônio tão rico em história, arte e beleza arquitetônica da cidade.



Acompanhados da supervisora dos CATs, Erica Assis, os monitores da Neltur tiveram a oportunidade de conhecer mais o Teatro Municipal João Caetano (TMJC). Nesta edição do projeto, além da formação em si, observaram as obras de arte do TMJC, vendo detalhes de cada andar durante a capacitação às futuras visitas guiadas.



Segundo André Bento, Presidente da Neltur, é primordial esta forma de qualificação dos monitores e profissionais que atuam nos CATs. “Eles são procurados, diariamente, não só por visitantes e turistas, mas também por moradores da cidade, para obter informações a respeito dos equipamentos turísticos”, diz ele.

“Em nossos CATs, recebemos moradores, visitantes e turistas de todo o país e do mundo, e lá dispomos de monitores bilíngues e até mesmo trilíngues, informando e orientando sobre quaisquer dos nossos equipamentos turísticos. Estes profissionais atuam também como Guias de Turismo (GTs), através das visitas guiadas que já realizamos em alguns dos equipamentos da cidade e, nestas últimas duas edições, pudemos ampliar o conhecimento sobre dois teatros. Primeiramente, o Teatro Popular Oscar Niemeyer e, nesta 12ª edição, o Teatro Municipal de Niterói. Ambos palcos de grandes espetáculos culturais e de entretenimento de Niterói. Esse projeto amplia cada vez mais os conhecimentos de nossas equipes e melhora, sobretudo, a forma de orientação dada aos nossos turistas. Também ampliam os conhecimentos a respeito de suas obras e história”, destaca Bento.



FORMAR PARA MELHOR ATENDER



O projeto “Formar Para Melhor Atender”, iniciou em novembro de 2023, cuja edição foi uma visita à Ilha da Boa Viagem. As edições seguintes foram no Horto do Fonseca, Mercado Municipal, Museu de Arte Contemporânea (MAC), Parque da Cidade, Campo de São Bento, Teatro Popular Oscar Niemeyer e, agora, no Teatro Municipal de Niterói. Houve edições também em formato diferenciado, com palestras e entrega de conteúdos em rodas de conversa.



As 13ª e 14ª edições acontecerão nos próximos dias 11 (Fortes Barão do Rio Branco e Forte do Pico) e 25 (Fortaleza de Santa Cruz).