Rodrigo Neves: pré-candidatura do ex-prefeito ganha apoio oficial do PT Reprodução

Publicado 07/06/2024 17:30

Niterói - Reunido na última sexta-feira (7), o Diretório Municipal do PT de Niterói deliberou por unanimidade o apoio a pré-candidatura de Rodrigo Neves a Prefeitura.

Ressaltando que “a eleição do ex Prefeito Rodrigo Neves é movimento fundamental para aglutinar o campo democrático, garantindo a eleição de um projeto que tirou a cidade do caos, mas que precisa seguir em frente”, os militantes reforçaram a unidade no apoio a Rodrigo, capitaneados pelo vereador e Presidente do Diretório Anderson Pipico e pela liderança da Deputada Estadual Verônica Lima.