Heloísa Périssé: curta temporada com a sua peça "A Iluminada", este final de semanaDivulgação

Publicado 07/06/2024 15:03

Niterói - Heloísa Périssé faz uma curta temporada com a sua peça “A Iluminada”, nos dias 07, 08 e 09 de junho, no Theatro Municipal de Niterói. Em sua mais nova comédia, a autora e atriz, traz para deleite do público o universo da palestra quântica motivacional. Escrita após atravessar duas pandemias, a particular e a mundial. Heloisa, teve a inspiração de falar de uma forma humorada sobre superação, vencer seus medos, ter coragem e confiança.



Depois de 2 anos afastada dos palcos, e convidada para fazer a sua peça de grande sucesso de crítica, público e bilheteria “E Foram quase Felizes Para Sempre”, um espetáculo solo, que estreou em 2013 e que está em seu repertório de grandes sucessos, a atriz, preferiu escrever algo novo, porque o momento pedia. E assim o fez, Tia Doro, que já é uma personagem que há muito tempo existe através de esquetes, cenas curtas, veio para ser seu mais novo e duradouro espetáculo solo.



“A Iluminada” faz uma alusão aos ted talks. Na palestra mais animada da face da terra, que além de ser motivacional é quântica, é oferecido ao público uma inusitada forma de ver o mundo. A palestrante, que quando nasceu foi batizada pelos pais como Dorotéia das Dores, é um exemplo de superação absoluta. Por ter tido uma família excêntrica, passou por bullying na escola, com os amigos, nos relacionamentos, e em todas as coisas que pudessem configurar sua existência. Até que um dia, ela chegou ao fundo do poço.



O que poderia ser seu fim para Dorotéia das Dores, acaba sendo seu recomeço, pois ela percebe que essa coleção de fracassos é exatamente o que a pode levar ao sucesso. Quando seus olhos se abrem para o invisível, seu coração se enche de gratidão e ela se harmoniza com seu destino. Apoiada na lei matemática de que menos com menos dá mais ela passa pelo processo metamórfico de iluminação e se transforma definitivamente na Tia Doro! Revertendo o que seria maldição, em benção. Como ela mesma diz: “peguei a merda e fiz em adubo!”



Serviço:

Evento: Peça A Iluminada | Heloisa Périssé

Datas: 07, 08 e 09 de junho

Horário: Sexta e Sábado 20h | Domingo 19h

Sessão extra: Sábado, 08 de junho, às 17:30

Duração: 70 min

Classificação etária: 12 anos

Ingresso: R$ 140,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de novembro, 35, Centro, Niterói.