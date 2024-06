Bianca Rinaldi e André Mattos: únicas apresentações em Niterói - Divulgação

Bianca Rinaldi e André Mattos: únicas apresentações em Niterói Divulgação

Publicado 07/06/2024 15:08

Niterói - No fim de semana de 08 e 09 de junho, às 20h, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe em seu palco o espetáculo 'Minha Futura Ex', estrelado por Bianca Rinaldi e André Mattos.



A peça conta a história de um casal que se encontra no hall do prédio do advogado de ambos, no dia marcado para a assinatura do divórcio. Quando entram no elevador a luz acaba. Confinados pela situação, eles são obrigados a conversar sobre o que os levou à separação. Enquanto a energia não se restabelece, Marco e Ethel, mostram-se um para o outro como nunca antes. Com muito humor e emoção, o "discutir a relação", tantas vezes adiado, os levará a um final surpreendente.

SERVIÇO



Evento: Peça Noites de Humor: Minha Futura Ex

Datas: 08 e 09 de junho de 2024

Horário: Sábado e Domingo, às 20h

Classificação: 12 anos

Duração: 70min

Ingresso: R$ 50 (inteira)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Centro Petrobrás de Cinema, São Domingos