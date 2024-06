Polo histórico de pesca artesanal, é um ponto da cidade que vem recebendo atenção especial da Prefeitura - Luciana Carneiro

Polo histórico de pesca artesanal, é um ponto da cidade que vem recebendo atenção especial da PrefeituraLuciana Carneiro

Publicado 09/06/2024 18:19

Niterói - O prefeito Axel Grael participou, neste domingo (9), do mutirão de limpeza da Lagoa de Piratininga organizado pela Associação de Pescadores e Amigos da Lagoa de Piratininga (APALAP). A ação comemora o Dia do Meio Ambiente e também marca o aniversário de dois anos de criação da APALAP.

A Lagoa de Piratininga, um polo histórico de pesca artesanal, é um ponto da cidade que vem recebendo atenção especial da Prefeitura de Niterói e de organizações locais em prol da sua despoluição. O prefeito Axel, que já acompanha há décadas essa luta, comentou sobre o projeto inovador que faz a diferença na qualidade da Lagoa.

“Desde 2013, o investimento na despoluição das Lagoas tem sido constante. Na época, dialogamos com o Governo do Estado, que é o responsável, por entendermos que eles não tinham o mesmo senso de prioridade que a gente. Nos comprometemos a investir o que fosse necessário e muita gente não acreditou que os resultados que temos hoje seriam possíveis. No caso da Lagoa de Piratininga, expandimos as nossas ações para todos os bairros do entorno que estavam contribuindo para a poluição desse espaço. Essas regiões ganharam redes de drenagem, pavimentação e saneamento. Ainda tem muito a ser feito, mas já podemos ter orgulho que os peixes que saem dessa água tem credibilidade e são saudáveis”, comemorou o prefeito.

Além de ações que focam na infraestrutura dos bairros do entorno, a Prefeitura de Niterói também promove a escuta para as demandas locais. A APALAP é fruto do esforço dos moradores, pesquisadores e pescadores em prol de melhores condições de trabalho e pela Lagoa. “Somos muito gratos pela oportunidade e pelas condições que a Prefeitura nos deu. Em dois anos de existência, nosso foco sempre foi nos pescadores artesanais e nas questões ambientais. A UFF também tem sido muito importante em todo esse processo. Hoje, várias espécies de peixes e crustáceos saem daqui para os mercados da cidade. Só esse ano, já realizamos dois mutirões e planejamos fazer mais um no dia mundial do meio ambiente”, compartilha Luiz Mendonça, presidente da APALAP.