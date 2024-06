Gabriela Linhares, Camille Siston e Fernanda Sixel: no Samba das Mulheres de Niterói - Jefferson Bastos

Publicado 10/06/2024 11:49

Niterói – No último sábado (8), no Reserva Cultural, grandes nomes do samba se reuniram em uma roda do coletivo Mulheres do Samba de Niterói – e o evento, com entrada franca, foi um sucesso. A ação Solidariedade Mulher arrecadou donativos de alimentação e higiene para as vítimas das chuvas no Sul.

A atriz e gestora cultural Gabriela Linhares apoiou o evento, produzido pela Camille Siston. “Quero agradecer a todos que compareceram e prestigiaram esse evento solidário. Foi maravilhoso trocar tantos abraços, conversas e receber o apoio de vocês na minha luta pela Cultura e Educação Agradeço também às parceiras: @mulheresnarodadesamba e @oficinadasminasrj”, disse Gabriela.

Participaram da roda de samba os artistas Dayse do banjo (Cavaco e voz), Leo Fernandes (violão 7 cordas), Hernani Valente (Cavaco e voz), André Jamaica (tantan e voz), Clarice Maciel (conga e caixa) , Raquel Marques (pandeiro ), Suellen Paschoal (tantan), Nana Kozak (voz), Mari Araújo (pandeiro) e Cidinha Zanon (surdo) – além das convidadas especiais Dorina e Mônica Mac. Quem também esteve por lá foi Fernanda Sixel, esposa do pré-candidato a Prefeito de Niterói Rodrigo Neves. Juntas, ela e Gabriela falaram sobre a sororidade das mulheres, cultura e educação.