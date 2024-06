Caniçal está recebendo a recuperação da pavimentação das vias e a requalificação dos acessos e escadarias - Leonardo Simplicio

Caniçal está recebendo a recuperação da pavimentação das vias e a requalificação dos acessos e escadariasLeonardo Simplicio

Publicado 11/06/2024 07:32

Niterói - Drenagem, pavimentação e infraestrutura. Esses são os pilares que direcionam as obras de urbanização que a Prefeitura de Niterói vem realizando na comunidade do Caniçal, na Região Oceânica. As intervenções, que fazem parte de um pacote de reformas para 10 comunidades em diferentes pontos da cidade, são realizadas por meio da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa).

Localizada no bairro do Cafubá, o Caniçal está recebendo a recuperação da pavimentação das vias e a requalificação dos acessos e escadarias, com a instalação de guarda-corpos, além da implementação de um novo sistema de drenagem que irá complementar o já existente. O projeto contempla, ainda, a construção de um centro comunitário, a restauração e instalação de novos pontos de iluminação em LED e a implementação de paisagismo, bem como a criação e revitalização de áreas de convivência, que serão equipadas com itens de lazer para jovens, adultos e idosos, incluindo um campo de futebol.

Com investimento de R$12,6 milhões, a previsão para a conclusão das obras na comunidade é para março de 2025. Em abril deste ano, a Prefeitura de Niterói anunciou um pacote de urbanização que beneficiará 10 comunidades de Niterói, nos bairros do Cafubá, Largo da Batalha, Maceió, Santa Rosa, Piratininga, São Francisco e São Lourenço. No total, serão destinados R$170 milhões para as melhorias.