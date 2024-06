Alunos do Niterói Jovem EcoSocial: formatura na Sala Nelson - Divulgação

Alunos do Niterói Jovem EcoSocial: formatura na Sala NelsonDivulgação

Publicado 11/06/2024 07:51

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos receberá a formatura da segunda turma do Jovem EcoSocial, nesta terça-feira (11), às 18h. Serão 450 alunos, com idade de 16 a 24 anos, que receberão o certificado de conclusão em 12 cursos profissionalizantes em diversas áreas. O programa atendeu em sua segunda turma 26 comunidades ao longo de 20 meses. Durante o período, os jovens realizaram o plantio de mais de nove mil mudas de vegetação nativa.

O Programa Niterói Jovem Ecosocial, premiado pela ONU, foi elaborado pela Prefeitura de Niterói em 2018 e implementado pela Secretaria Municipal de Participação Social de Niterói. O Ecosocial faz parte da Política Municipal de Prevenção à Violência, que estabelece os eixos do Pacto Niterói Contra a Violência, ações integradas de mitigação da violência em nosso município em três eixos; desenvolvimento humano, formação técnica em 12 diferentes cursos gratuitos (padeiro, confeiteiro, desenvolvedor de aplicativos, operador de suporte técnico em TI, assistente de marketing digital, eletricista e instalador residencial, agente de reflorestamento, agente de saneamento, mecânica de refrigeração doméstica, mecânico de motores ciclo otto, mecânico de motocicleta, auxiliar de operações logísticas e assistente administrativo), além de atividades de campo com foco em Educação Ambiental.

Nesta edição os jovens realizaram o plantio de mais de nove mil mudas de vegetação nativa, implementaram 14 novos canteiros de horta plantados em comunidades como; Fazendinha, Jacaré, Rio do Ouro, Boa Esperança, além de ressignificarem 37 áreas com limpeza, plantio, pintura e outras intervenções realizadas por alunos em locais como Estação histórica do Pátio Leopoldina, o lago do Mirante do Zulu, o arrimo da Boa Esperança e a escadaria de acesso a comunidade do Morro da Penha, na Ponta d'Areia.

O secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro, destaca que o projeto oferece aos jovens a oportunidade de uma nova perspectiva de vida, uma vez que reúne a formação e a capacitação profissional, além da consciência ambiental, criando um compromisso desses jovens com o território onde vivem.

“Caminhar pelas comunidades que foram impactadas pelas ações do EcoSocial mostra que plantamos na mente e nos corações dos jovens das comunidades da nossa cidade noções de preservação e de sustentabilidade. E mais do que isso, contribuímos em suas formações e capacitação profissional e torcemos que sejam jovens que multipliquem o conhecimento e o bem em suas comunidades.”