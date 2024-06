Durante a apresentação, o espectador terá oportunidade de conhecer e usufruir da beleza deste universo - Divulgação

Publicado 11/06/2024 07:59

Niterói - A Sociedade Sahaja Yoga do Brasil apresenta no dia 15 de junho (sábado), às 17h, no Theatro Municipal de Niterói, um espetáculo de Arte Clássica Indiana e Meditação Sahaja Yoga que é apresentado em diversos formatos, com música, dança clássica indiana e meditação, em mais de 120 paises ao redor do mundo, onde a Sahaja Yoga esta presente. Esses espetáculos reúnem diversos artistas de varias nacionalidades. Desde o ano de 2005, cidades do Brasil tem recebido uma equipe composta de musicos e bailarinos internacionais para um espetaculo de musica, danca, contos e meditacao tipicos da India.

Neste espetáculo a programação artístico-cultural contará com as dançarinas Pak Vasconcelos e Camila Mansur e o grupo Sangeet Ananda integrado por músicos com experiência internacional, além de serem yoguis profundos que meditam há muitos anos.

A transformação de milhares de pessoas em seres humanos mais pacíficos, amorosos e felizes obtida com a Meditação Sahaja lhe proporcionou o reconhecimento mundial como a mais importante reformadora espiritual de todos os tempos.

Durante a apresentação, o espectador terá oportunidade de conhecer e usufruir da beleza deste universo que nos fala da nossa unidade com o cosmos, com toda a humanidade, com a Mãe Terra através de uma gama de sons (canto e música), aromas (incensos e flores), cores (figurinos e adereços) e movimentos (dança clássica indiana- Kathak e dança folclórica) e do silêncio meditativo de se transportar para a dimensao da mitologia e divindades hindus, viajando pela imensa riqueza das tradicoes da India atraves da melodia da sagrada musica classica indiana.

A proposta do espetáculo tambem traz aos espectadores a famosa pratica milenar da meditacao indiana, ensinando-os a meditar e a buscar na natureza meios de aprimorar sua sintonia com o universo de forma mais sensivel e responsavel, alcancando equilibrio, bem-estar e harmonia no dia-a-dia.

SERVIÇO

Evento: Arte Clássica Indiana e Meditação Sahaja Yoga | Sociedade Sahaja Yoga do Brasil

Data: 15 de junho

Horário: 17h

Duração: 100 min

Classificação etária: Livre

Ingresso: R$ 10,00

Vendas: Na bilheteria do teatro ou na Sympla

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói.