O Acelera Niterói é focado em criar oportunidades e desafios através de conhecimento qualificado e desenvolvimento de ações de fomentoLuciana Carneiro

Publicado 11/06/2024 16:37

Niterói – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, assinou, nesta terça-feira (11), uma parceria para incubação de empresas com a Universidade Federal Fluminense (UFF). O Acelera Niterói é focado em criar oportunidades e desafios através de conhecimento qualificado e desenvolvimento de ações que fomentem a geração de ideias de negócio, aceleração e incubação de startups. A ideia é que os projetos sejam desenvolvidos nos eixos saúde, economia criativa, economia do mar, tecnologia da informação e comunicação e transição energética e descarbonização.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a construção de mais uma parceria da gestão municipal com a universidade.“Hoje nós demos a partida para uma grande parceria na área de formação e apoio a startups em Niterói com o projeto Acelera Niterói. A universidade produz e apoia a formação dessas iniciativas dentro da área acadêmica e a prefeitura vai ajudar, inclusive apoiando financeiramente, aquelas organizações e startups que forem selecionadas no edital que será lançado. Nós temos uma grande perspectiva pela frente de incentivar essas iniciativas de formação de tecnologia e geração de oportunidades aqui em Niterói”, disse Axel.

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Informação está responsável por gerir o projeto que consiste no fortalecimento do Ecossistema de Inovação, aproximando empresas e instituições de pesquisa e desenvolvimento com startups. De acordo com a secretária Valéria Braga, qualquer instituição pode participar do edital.

“O Acelera Niterói é um projeto que vem sendo construído junto à UFF e a Fundação Euclides da Cunha já há algum tempo. O modelo de trabalho vai apoiar as cinco áreas prioritárias de inovação em Niterói. Nós vamos abrir um edital onde todos poderão participar da fase de concepção de ideias. Aquelas que forem selecionadas vão entrar em um processo de incubação e as mais maduras vão começar a parte de aceleração onde haverá uma subvenção econômica. Esperamos apoiar essas iniciativas e fomentar o desenvolvimento econômico com muita troca entre essas startups, a universidade e o governo, apoiando todo o ecossistema de inovação de Niterói”, contou a secretária.

O reitor da UFF, Antônio Cláudio da Nóbrega, agradeceu a integração que o governo municipal tem com a universidade. “Essa é mais uma parceria que dá oportunidade para que a Universidade se legitime ainda mais interagindo com a sociedade. Esperamos que a UFF possa também contribuir para esse movimento de geração de emprego e renda e boas ideias possam trazer soluções para a sociedade e se integrar cada vez mais com o município. Niterói segue em frente com a Prefeitura fazendo as parcerias necessárias e importantes para que a gente possa desenvolver as potencialidades da cidade”.