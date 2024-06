2ª Capacitação do Projeto Amigos da Jubarte: realizada no Caminho Niemeyer - Divulgação

2ª Capacitação do Projeto Amigos da Jubarte: realizada no Caminho NiemeyerDivulgação

Publicado 11/06/2024 19:37

Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e o Instituto O Canal realizaram a 2ª Capacitação do Projeto Amigos da Jubarte. O encontro aconteceu para promover a troca de experiências - além de, sobretudo, promover orientações ensinamentos técnicos para todos os profissionais e proprietários de embarcações interessados em oferecer passeios de Observação Natural de Baleias e Cetáceos no litoral do município. A capacitação aconteceu na tarde da última sexta-feira (7), no auditório do Caminho Niemeyer, no centro de Niterói.



Com o auditório lotado, os participantes ouviram os biólogos, oceanógrafos e pesquisadores Sandro Firmino, Thiago Ferrari, Bruna Rezende e Luan Amaral, além de outros profissionais do Instituto O Canal.

André Bento (Presidente da Neltur), a Capitania dos Portos, representada pelo Capitão Tenente Luiz Maciel, além do SEBRAE-RJ, através de Stephanie Ramalho, e também o Projeto Grael, com Gustavo Borges, participaram do evento,

Como um dos responsáveis por esta modalidade de turismo, André Bento agradeceu a presença de todos e destacou a importância da ação -- lembrando que Niterói está se consolidando, cada dia mais, pelo Ecoturismo. “É com muita satisfação que vejo esse auditório lotado com pessoas interessadas pelo turismo sustentável, às boas práticas de navegação para que estes passeios de Observação de Baleias e Cetáceos sejam feitos com segurança e, sobretudo, com intuito de curtir ainda mais a fauna marinha e suas belezas, primando pela segurança não só humana, mas principalmente, essas espécies que são os protagonistas de todo este processo, em curso aqui em Niterói", ressaltou.



Bento destaca que Niterói tem mais de 50% de áreas verdes e que avança na sua política do Ecoturismo, com agências de turismo interessadas em oferecer esta nova opção de turismo em Niterói, a dos passeios de Observação de Baleias e Cetáceos pelo nosso litoral. "Vejo aqui potenciais empreendedores para compartilharmos experiências, desenvolvendo mais essa forma de turismo, totalmente regenerativa, de forma legal, no sentido literal da palavra, e deixando um legado para o nosso planeta. Quanto mais pessoas fizerem esses passeios, mais conscientização a gente promove, e preservação ambiental para todas as espécies observadas", destacou.