Grupo Ordinarius: trajetória de 15 anos relembrada no palco do Municipal - Valéria Martins

Publicado 11/06/2024 19:25

Niterói - O Theatro Municipal de Niterói recebe no dia 14 de junho (sexta-feira), às 20 horas, o grupo vocal e percussivo Ordinarius – comemorando seus 15 anos de trajetória com um show novo em que relembra algumas das músicas mais importantes de cada um dos projetos do septeto. “Biaão de quatro toques”, “Ladeira da preguiça” e “Chá de Panela” são alguns dos arranjos garantidos no repertório, que passa pelo choro, samba, MPB e até por sucessos internacionais visitados pelo grupo ao longo de sua carreira.

Com arranjos do maestro Augusto Ordine, figurino de Dani Vidal e concepção cênica do próprio grupo o espetáculo Ordinarius 15 anos é uma amostra que o grupo já mostrou pelos palcos e pela internet ao longo dos anos, sendo uma oportunidade perfeita para ver ao vivo suas músicas preferidas e para conhecer o trabalho do septeto e se apaixonar pela singularidade do projeto.

SOBRE O GRUPO

Ordinarius é um grupo que usa as vozes como instrumentos principais e as percussões como seu perfeito complemento tendo a brasilidade como linguagem musical em suas diversas possibilidades e os arranjos vocais inéditos de Augusto Ordine como fio condutor.

O conjunto já passou por vários estados brasileiros e mais de uma dezena de países na Europa, América Latina, América do Norte, Ásia, levando o repertório de seus diversos projetos em festivais e turnês. O choro carioca, Pixinguinha, Carmen Miranda, Aldir Blanc e Bossa Nova foram alguns dos temas visitados, além de um álbum inteiramente dedicado a composições femininas e um autoral em 2023.

SERVIÇO

Evento: 15 anos do grupo vocal e percussivo Ordinarius

Data: 14 de junho (sexta-feira)

Horário: 20h

Classificação etária: Livre

Duração: 80 min

Ingresso: R$ 60,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói.