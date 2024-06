Verônica Lima e Bira Marques: Medalha Tiradentes - Divulgação

Publicado 12/06/2024 11:22

Niterói - O secretário municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, Bira Marques, recebeu nesta terça-feira (11) a Medalha Tiradentes, maior honrariada Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). A solenidade foi presidida e proposta pela deputada estadual Verônica Lima (PT), e aconteceu no Plenário do Edifício Lúcio Costa.

Com a proposta feita pela deputada Verônica e aprovada por unanimidade no fim do ano passado, Bira Marques recebeu a Medalha Tiradentes e o respectivo diploma, em uma cerimônia que relembrou a sua trajetória de vida, política, e sua dedicação às causas sociais. A honraria é concedida é destinada a premiar pessoas que prestaram serviços de relevância à causa pública no estado.

"É um momento extremamente especial e inesquecível. Batalho há muitos anos por políticas públicas que promovam o desenvolvimento da nossa sociedade e uma vida melhor para a população. Receber essa medalha é saber que estou no caminho certo. Neste momento, o foco é nas nossas crianças da Rede Municipal de Educação de Niterói, elas serão o nosso futuro. Precisamos permitir que elas possam sonhar e realizar, que possam ser quem elas quiserem, e que possam chegar até aqui. Vamos seguir em frente, agora com ainda mais motivação, força e energia para seguir lutando", declarou Bira.

A solenidade foi prestigiada pela primeira-dama de Niterói, Christa Grael; a coordenadora de projetos especiais na Secretaria Municipal de Educação, Fernanda Sixel; o presidente estadual do PT, João Maurício, familiares, entre eles a esposa Carla Fellows, além de secretários municipais e vereadores.

A deputada estadual Verônica Lima reforçou que a iniciativa de entrega da honraria é um reconhecimento da trajetória de Bira Marques pela luta de classes e desenvolvimento da cidade de Niterói, sempre pautado pelas causas sociais.

“Entrego essa medalha para o Bira Marques com muita honra e emoção. Conheço o Bira há mais de 30 anos e tem uma coisa que sempre norteou as nossas trajetórias: a defesa do bem comum e das pessoas que mais precisam. Além de trabalhar pela cidade de Niterói, ele foi essencial na construção do Sistema Único de Assistência Social do nosso país. Há um ano como secretário de Educação, já fez grandes entregas, como a inauguração de novas unidades e a realização de um concurso público com cota para negros. Não é para qualquer um ganhar a maior honraria do estado do Rio de Janeiro e isso só reforça a trajetória de entrega de Bira Marques”, declarou a deputada.

Bira nasceu no bairro de Santa Bárbara, Zona Norte de Niterói, é filho da escola pública, sociólogo, com licenciatura, formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), e é especialista em Teoria Política e Processo Legislativo. Em Niterói, atuou em diversas pastas importantes: foi secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói (2013 a 2015), foi vereador duas vezes (2015 e 2017) e secretário de Governo de Niterói (2018) na gestão Rodrigo Neves. Exerceu, ainda, a função de presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas) e vice-presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas).

Em 2020, Bira tomou posse como secretário Executivo do prefeito Axel Grael, cargo que exerceu até janeiro de 2023, quando assumiu o comando da Educação do município.