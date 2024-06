Poeta e professora Joaninha: atividade infantil gratuita no Centro de Niterói - Divulgação

Poeta e professora Joaninha: atividade infantil gratuita no Centro de NiteróiDivulgação

Publicado 12/06/2024 09:46

Niterói - A Biblioteca Parque de Niterói convida a criançada para no sábado, 15 de junho, às 10h30, a contação de histórias Pássaros Encantados e Arqueiros com a poeta e professora Joaninha. Baseados nos livros "O livro dos pássaros mágicos", de Heloísa Prieto; e "Mitologia dos Orixás", de Reginaldo Prandi, a contação reúne quatro contos, sendo dois indígenas e dois nigerianos.



O primeiro conto, intitulado a "Andorinha Txunô", trata da importância do silêncio para atingir seus objetivos e também, do bem mais importante da vida que é a liberdade. O segundo conto, chamado "O pica-pau", trata de uma raiz mágica que o pica-pau escondia em seu ninho, a raíz que abria tudo, desde caminhos até coisas trancadas. Com essa raiz, o personagem principal evita que um crime ecológico aconteça.



No terceiro conto, chamado "O pássaro Iworô", a bela Oxum é sequestrada por Xangô que a esconde em um palácio circundado por fogo, por ela não ter se apaixonado por ele. Então, Olorum vendo sua tristeza, transforma-a no pássaro Iworô, para que a mesma possa fugir voando. E no quarto e último conto, "Os Arqueiros do Reino de Ifé", são convocados a matar o pássaro encantado das feiticeiras Ya Mi Oxorongá, mas somente um arqueiro consegue, tendo apenas uma flecha. Como prêmio, foi consagrado com o Oxóssi, o caçador.



Joana de Jesus Gonçalves, a Joaninha, é contadora e encantadora de histórias para as infâncias de todas as idades. Formada pelo Cultura e Arte Griô, participa do grupo Ujima, do Coletivo de Mulheres Poetas de Niterói e formou-se pelo Instituto de Educação Clélia Nanci, pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, especialista em Neurociência pedagógica pela UCAM.



A atividade consiste em contemplar as leis 10.639/03 e 11.645/08, visando a promoção de "História e Cultura Afro-brasileira e Indígena", nos espaços de educação não-formal como as bibliotecas.





Serviço



Evento: Pássaros Encantados e Arqueiros com a contadora de Histórias Joaninha

Data: Sábado, 15 de junho de 2024

Horário: 10h30

Classificação indicativa: Livre

Entrada Gratuita

Local: Sala Infantil da Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/nº - Centro - Niterói