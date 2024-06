Equipe do Programa Aprendiz Musical: workshop com Beth Ponte, da Unesco - Alê Gomes

Publicado 12/06/2024 10:42

Niterói - A equipe do Aprendiz Musical se reuniu na manhã do último sábado (8), no auditório do Caminho Niemeyer, para a conclusão da terceira etapa da consultoria oferecida por Beth Ponte, Consultora da Unesco, que teve início em fevereiro deste ano.

Na ocasião, foi validada de forma coletiva e colaborativa a identidade organizacional do Programa Aprendiz Musical. O trabalho de consultoria tem previsão de conclusão com a fase 4, no mês de julho, com a finalização do primeiro Planejamento Estratégico do Aprendiz.

“Fizemos um passo muito importante no planejamento estratégico do Aprendiz Musical – que estamos construindo nos últimos meses – que foi a apresentação e validação da identidade institucional do Programa. Isso é onde tudo começa, é a explicação do que o Aprendiz é, para que ele existe e qual a sua finalidade. Foi um momento muito bom, de integração e confirmação do imenso valor do Aprendiz Musical”, explicou a consultora da Unesco.

De acordo com a diretora do Programa, Luiza Carino, o planejamento estratégico é uma ferramenta importante para qualquer organização, especialmente para o Aprendiz que está em processo de expansão. “Sabemos que é um desejo do Governo continuar levando o Programa para cada vez mais escolas, e isso precisa acontecer de forma estruturada, organizada, com todos os colaboradores tendo o mesmo entendimento. Saímos dessa etapa de construção de identidade com muita clareza entre todos da equipe sobre o que somos, o que fazemos, por que fazemos e para onde queremos ir”, concluiu Luiza.