João Pimenta: show de humor na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação

Publicado 12/06/2024 09:51

Niterói - Como parte de seu mais novo projeto, Noites de Humor, a Sala Nelson Pereira dos Santos apresenta na sexta-feira, 14 de junho, às 21h, o espetáculo Pimenta Verso, primeiro solo de Stand Up Comedy do comediante baiano João Pimenta.

O artista reúne suas referências, vivência de um negro periférico e suas histórias mais mirabolantes, passando pelo passado, presente e até um vislumbre do futuro. Comediante com 16 anos de carreira, Pimenta nos dá um gostinho de todo caos, aleatoriedade e causos inusitados que formam sua vida. Senhoras e senhores, o Pimenta Verso está entre nós.

Sobre João Pimenta

João Pimenta é natural de Pojuca-BA, escreve textos e contos desde a infância, já vendeu coxinha numa lan house e morava na rua onde "tudo acontecia", de onde tirou suas primeiras histórias.

Desde 2011 produzindo pra internet e desde 2009 fazendo stand up comedy, João mantém-se entre as atividades digitais, palco, séries e esquetes. João é formado em comunicação e em 2020 integrou o elenco do Porta dos Fundos, maior humorístico da América Latina, onde está atualmente roteirizado e atuando.

Serviço

Evento: Noites de Humor, com João Pimenta no Pimenta Verso

Data: Sexta-feira, 14 de junho de 2024

Horário: 21h

Classificação Indicativa: 16 anos

Ingresso: R$ 70 (inteira)

Link para o evento no site da Sympla

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Centro Petrobrás de Cinema, São Domingos