MACquinho; espaço destinado a gravações musicais e audiovisuais - Reprodução

Publicado 12/06/2024 16:37

Niterói - Já imaginou um estúdio popular, totalmente gratuito, com um especialista em som dedicado a acompanhar e orientar o desenvolvimento de cada projeto? A proposta saiu do papel e vai se tornar realidade no próximo dia 16, às 13h, com a inauguração do Estúdio Popular Elias Lima, localizado no Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa (MACquinho), no Morro do Palácio, em Niterói.

O estúdio de gravação tem como missão principal democratizar o acesso à produção musical e audiovisual para músicos e produtores locais e é equipado com tecnologia de ponta, para gravação de músicas e projetos audiovisuais, incluindo podcasts, entrevistas e ensaios. A iniciativa não apenas oferece um espaço físico, mas também promove um ambiente colaborativo e de aprendizado para a região.

Idealizadora do espaço e ex-gestora do MACquinho, a professora Walkíria Nictheroy, moradora do Morro do Palácio, explica que a iniciativa surgiu da carência de um estúdio para artistas populares. E lembra da necessidade de incentivo aos artistas da periferia ou moradores das comunidades. "O Morro do Palácio sempre teve uma efervescência cultural muito grande, mas precisava de um estúdio à altura, que desse conta dessa demanda", explicou Walkíria. "Apoiar músicos e produtores musicais das periferias é fundamental para garantir que a arte popular advinda das favelas, morros e periferias seja conhecida, reconhecida e respeitada", completou.

Além do estúdio de gravação, o espaço do MACquinho também será palco de uma escola de discotecagem e do projeto MACquinho Session, prometendo uma programação diversificada e enriquecedora para a comunidade local.