Cerimônia de acolhimento para os novos servidores da Educação de Niterói: no auditório da UFF, na Praia Vermelha - Lucas Benevides

Publicado 13/06/2024 07:45

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou na quarta-feira (12), da cerimônia de acolhimento para os novos servidores da Educação de Niterói. O evento foi organizado pela Secretaria de Educação e Fundação Municipal de Educação. Os 197 profissionais foram recebidos no auditório da Universidade Federal Fluminense, no campus da Praia Vermelha, para apresentações com informações sobre a Rede Municipal de Educação de Niterói.

Entre os convocados, estão os seguintes cargos: Agente de Administração Educacional; Agente de Coordenação de Turno; Assistente Social; Contador; Pedagogo; Professor I; Professor I de Apoio Educacional Especializado; Professor II; Psicólogo. Os profissionais foram recebidos com uma apresentação cultural, seguida de orientações sobre a Rede Municipal de Educação de Niterói e a sua estrutura.

O prefeito Axel Grael participou da atividade e fez questão de ressaltar a importância da chegada dos novos profissionais para o avanço da Educação de Niterói.

“Nós temos tido uma migração muito grande para a rede pública e isso aconteceu principalmente depois da Covid-19. Houve um grande número de alunos chegando à rede e tivemos que nos reestruturar. Para as novas escolas, precisamos de novos profissionais e modernizar a educação da cidade, aportando mais tecnologia e trazendo mais conforto também para os alunos. Nos últimos 10 anos a Prefeitura de Niterói investiu ainda em novas unidades e modernização. Não é tão simples assim fazer um concurso ou chamar novos professores para educação especial quando a demanda dobra, mas nos esforçamos para melhorar cada vez mais”, afirmou o prefeito Axel Grael.

O secretário municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, destacou que os novos profissionais irão auxiliar no desenvolvimento da Rede e atender às demandas das unidades e das novas escolas inauguradas.

"Hoje é um dia muito importante, com a chegada de novos profissionais que serão fundamentais para o avanço da educação pública na nossa cidade. Eles vão ampliar o quadro de profissionais da Rede e ingressar nas novas unidades de ensino. Muito em breve, também vamos convocar os classificados no cadastro de reservas. A partir de agora, teremos a oportunidade de estarmos juntos e construirmos juntos. Será uma experiência muito especial para cada um de nós, mas, principalmente para as crianças de Niterói".

No evento, além das boas-vindas aos servidores, foram apresentadas pelas subsecretárias de Desenvolvimento Educacional e de Gestão Escolar, Ana Schilke e Djenane Freire, respectivamente, informações fundamentais sobre a Rede Municipal de Educação de Niterói e a sua estrutura, considerando as 96 unidades de ensino - distribuídas em 7 polos - e os mais de 30 mil estudantes matriculados.