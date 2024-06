Niterói: novos servidores tomam posse na Secretaria de Educação - Divulgação

Publicado 14/06/2024 15:15

Niterói - Os profissionais aprovados e convocados no concurso público da Educação de Niterói tomaram posse dos seus cargos nesta quinta e sexta-feira (13 e 14), na sede da Secretaria Municipal de Educação (SME), no Centro de Niterói. Os novos servidores irão integrar as unidades de ensino da Rede Municipal de Educação do município, suprindo as demandas e integrando as equipes das escolas inauguradas neste ano.

São 197 profissionais chegando para atuar nos seguintes cargos: Agente de Administração Educacional; Agente de Coordenação de Turno; Assistente Social; Contador; Pedagogo; Professor I; Professor I de Apoio Educacional Especializado; Professor II; Psicólogo. Eles foram recebidos pelas equipes do Departamento de Gestão de Pessoas para entrega de documentos, definição da unidade de lotação, assinaturas e atos finais. Agora, eles passam a integrar o quadro de servidores municipais de Niterói.

“Estamos muito felizes com a chegada dos novos servidores. Esse concurso público é parte fundamental da expansão da nossa Rede. Além destes profissionais, também serão convocados os classificados no cadastro de reserva. Estamos avançando para garantir que a Educação de Niterói volte a ser referência no nosso estado e no nosso país. Sejam todos muito bem-vindos”, destacou o secretário municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, Bira Marques.

A professora Adrielly Lisboa é uma das novas servidoras da Rede, e está muito animada para o novo desafio. “Ter passado no concurso, como professora, é um sonho realizado. Sou moradora do município e a Rede Municipal de Niterói é um ambiente de excelência. Estou animada e sei que a minha vida vai dar um salto de qualidade”, contou.



Já a Amanda Bordi foi aprovada para o cargo de Professor de Apoio Especializado, e afirma que conquistar o cargo foi uma vitória. “Sou moradora do bairro do Barreto e serei professora na nova UMEI Therezinha Calil Petrus, a quem conheci pessoalmente. É muito importante para o nosso bairro ter mais uma escola. Ser professora de Apoio Especializado é saber o quanto os nossos alunos precisam de nós. Nós somos referência. A escola é um ambiente de referência. Toda a equipe pedagógica é responsável por este movimento de inclusão de todas as crianças em nossa Rede”, pontuou.



Na última quarta-feira (12) os profissionais convocados foram recebidos para um acolhimento com apresentação e orientações sobre a Rede Municipal de Educação de Niterói. O evento aconteceu no auditório da Universidade Federal Fluminense, no campus da Praia Vermelha, e contou com a presença do prefeito de Niterói, Axel Grael, o secretário municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, Bira Marques, e equipes da Educação de Niterói, que apresentaram informações fundamentais sobre a Rede e a sua estrutura, considerando as 96 unidades de ensino - distribuídas em 7 polos - e os mais de 30 mil estudantes matriculados.