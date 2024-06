Caminhada em prol do autismo: sábado, em Jurujuba - Reprodução

Caminhada em prol do autismo: sábado, em JurujubaReprodução

Publicado 14/06/2024 15:26

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Governo (Administração Regional de Jurujuba), vai participar de uma Caminhada em prol do Autismo, neste sábado (15), às 9h, com saída do Centro de Artes e Esportes Unificado Ismael Silva (CEU – Jurujuba). O evento celebra o Dia Mundial do Orgulho Autista. O evento é gratuito e aberto a todos.

O administrador da Regional de Jurujuba, Augusto Cesar da Cunha Torres (Guto), conta que a regional está sempre envolvida em atividades que envolvem a comunidade e os moradores. “Vamos celebrar o Dia Mundial do Orgulho Autista numa linda caminhada de conscientização, compreensão e aceitação do Transtorno do Espectro Autista. Nós, da regional, estamos sempre envolvidos nas atividades e demandas da comunidade e do bairro”, disse Guto.

A data, do Dia Mundial do Orgulho Autista, foi criada em 2005 pela organização “Aspies for Fredom” e é uma oportunidade para celebrar a neurodiversidade e valorizar as diferenças. A neurodiversidade se refere às variações naturais no cérebro humano de cada indivíduo em relação à sociabilidade, aprendizagem, atenção, humor e outras funções cognitivas.



Serviço:

Evento: Caminhada em prol do Dia Mundial do Orgulho Autista

Data: 15 de junho de 2024

Horário: 9h

Concentração e saída: Centro de Artes e Esportes Unificado Ismael Silva (CEU – Jurujuba) – Av. Carlos Ermelindo Marins, 34 – Jurujuba, em frente à Praça do Cais (referência: Ônibus linha 33).