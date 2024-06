Festas Juninas e Julinas: cidade terá dois meses de eventos gratuitos - Divulgação

Festas Juninas e Julinas: cidade terá dois meses de eventos gratuitosDivulgação

Publicado 14/06/2024 16:08

Niterói – A Prefeitura de Niterói vai promover as tradicionais festas juninas pelos bairros da cidade. Neste final de semana, as festividades serão em Camboinhas e São Francisco com muita música, barraquinhas com comidas típicas e diversão, com entrada solidária de 1 kg de alimento não perecível. As atividades são uma parceria entre a Secretaria de Governo, através das Administrações Regionais, Neltur, Fan e Coordenador Geral de Eventos (CGE).



A programação começa às 17h nesta sexta-feira (14), em Camboinhas, com show da cantora sertaneja Lara Zuarte, às 19h. No sábado (15), as atividades vão das 15h às 23h, com Tati Veras, que se apresenta às 18h, e Emerson Campos, que cantará às 20h. Já no domingo (16), começa às 15h e terá apresentação de Maurício Paraxaxar, às 18h, e Ivanzinho, 20h. As festividades acontecem na Praça Ver. João Batista Petersen Mendes.



O bairro de São Francisco também vai ganhar agitação a partir desta sexta-feira, na Praça Dom Orione, com a roda de pagode do Mullato, às 19h. No sábado terá apresentação infantil com Léo Castro, 14h, e depois muita música com Minas no Forró, 17h, e Sambreak, 20h. O encerramento ficará a cargo da farra com Léo Castro (infantil), 14h, e a cantora Lara Zuzarte fecha a noite, com apresentação marcada para às 19h.

Calendário de Festas Juninas de Niterói



JUNHO



Festa de Santo Antônio – Igreja Porciúncula de Sant’Ana – Av. Roberto Silveira 265, Icaraí e Festa na Rua Miguel Couto (lateral da paróquia), Icaraí.



Dia 14: Programação, das 16h às 22h

Dia 15: Programação das 11h às 22h



Festa da Boa Viagem



Dia 5 e vai até dia 15 - Das 17h às 23h30, na Praça Duque de Caxias, Gragoatá.



Festa Junina de Camboinhas



Praça João Batista Petersen Mendes



Dia 14



A programação começará 17h

19h - Show sertanejo com a cantora Lara Zuzarte



Dia 15



A programação será das 15h às 23h

18h - Apresentação de Tati Veras

20h - Apresentação de Emerson Campos



Dia 16



A programação será a partir das 15h

18h - Apresentação de Maurício Paraxaxar

20h - Apresentação de Ivanzinho



Festa Junina de São Francisco



Praça Dom Orione



Dia 14



19h - Roda de Pagode do Mullato



Dia 15



14h - Apresentação infantil com Léo Castro

17h - Apresentação de forró com Minas do Forró

20h - Apresentação do Sambreak



Dia 16



14h - Apresentação infantil com Léo Castro

19h - Apresentação da cantora sertaneja Lara Zuzarte



Festa Junina do Campo de São Bento



Dias 20, 21, 22 e 23



Das 10h às 21h, no Campo de São Bento, em Icaraí



Festival de São João



Dias 21, 22, 23 e 24 (Dia de São João) - na Praça da Catedral de São João Batista – Rua São João, Centro. Dia 30 - no Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n, Centro



Programação do dia 24 na Catedral de São João Batista



8h, 9h30h, 11h, 14h, 15h30 – Missas



12h – Almoço servindo o tradicional angú à baiana



17h30 – Missa seguida da Procissão que percorre algumas ruas do entorno da Catedral na área central de Niterói



Dia 30



No Caminho Niemeyer, na Praça do Povo, com as barraquinhas de comidas típicas a acontecerão as apresentações da quadrilha do Balão Dourado e os grandes shows com Ilmar Quintanilha, Gabriela de Sá e a banda Rosa de Saron. A festa apoiada pela Prefeitura de Niterói, terá entrada gratuita, com ingressos que já podem ser adquiridos na plataforma Sympla.com.br apresentados na entrada com 1Kg de alimento não perecível, destinado a Campanha Niterói Solidária e a renda deste dia tem objetivo de angariar fundos para ajudar nas obras da Nova Catedral Católica projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer.



Arraiá dos Trabalhistas



Dia 22



A partir das 18h, no Clube AFTAE (Associação dos Trabalhadores de Águas e Esgotos- Clube da Cedae) - Rua Engenheiro Henri Novo 21, Centro (próximo ao 12º Batalhão de Polícia Militar), entrada gratuita.



Arraiá Sesc Niterói



Dia 29



Na sede do Sesc- Niterói – Rua Pe. Anchieta, Centro, das 15h às 19h. Ingressos entre R$ 2,00 e R$ 25,00. Também com outra forma para entrada: doação de 2Kg de alimento não perecível.



Festa de São Pedro de Jurujuba



De 28/6 a 02/07, com atividades a partir das 6h na Capela de São Pedro, Rua Carlos Ermelindo Marins, Jurujuba



Programação



Dia 28



Das 18h às 2h – Barraquinhas, DJ e diversos shows



Dia 29 – Dia de São Pedro



5h – Alvorada

6h – Missa Solene

9h – Missa Solene Campal com bênção das chaves

10h – Procissão Terrestre

11h – PROCISSÃO MARÍTIMA (com saída das embarcações do cais dos Pescadores locais, em Jurujuba, percorrendo a Baía de Guanabara e retornando ao cais)

12h – DJ e “Almoço do Pedrão”

14h – Santo Terço e Bênção

16h – Missa Solene

17h – Show Cultural com a Quadrilha do Céu

19h – Missa Solene e, logo após a tradicional QUEIMA DO QUADRO DE SÃO PEDRO

20h30 – DJ e diversos shows musicais



Dia 30



Das 9h até meia noite



10h – Missa Solene

11h – Moto Procissão com Falcão Peregrino e Amigos com saída da Boa Viagem indo até Jurujuba

12h – DJ durante o “Almoço do Pedrão”, barraquinhas e show de rock

16h – Roda de Samba e outros shows musicais



JULHO



Festa de São Pedro de Itaipu



Dias 5, 6 e 7



A partir das 18h, na praia de Itaipu, com entrada gratuita



Arraiá do Corujão



Dias 4, 5, 6 e 7



A partir das 18, no Largo da Coruja – Rua Retiro Saudoso, Viçoso Jardim, com entrada gratuita



Arraiá do Sem Terra



Dias 12, 13 e 14



A partir das 19h – Travessa São José, Cubango. Entrada gratuita