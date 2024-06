As oficinas capacitaram integrantes da Rede de Controle Interno de Niterói (RECONIT) para o gerenciamento de riscos - Divulgação

As oficinas capacitaram integrantes da Rede de Controle Interno de Niterói (RECONIT) para o gerenciamento de riscosDivulgação

Publicado 16/06/2024 14:13

Niterói - A Controladoria Geral do Município de Niterói (CGM-Niterói) promoveu uma série de oficinas voltadas para a apresentação e treinamento da “Metodologia Previne: Gestão de Riscos e Controle”.

As oficinas tiveram como objetivo capacitar integrantes da Rede de Controle Interno de Niterói (RECONIT) para o gerenciamento de riscos estratégicos nos órgãos e entidades da administração municipal. Durante os encontros, foram apresentadas a Metodologia e as Planilhas de Gerenciamento de Riscos, de modo a oferecer uma visão prática sobre o uso dessas ferramentas no âmbito do Programa de Integridade – Previne Niterói.

A metodologia foi elaborada pela CGM-Niterói com base em padrões nacionais e internacionais e compreende várias etapas fundamentais, desde a análise do ambiente interno e externo até o acompanhamento das ações propostas. Mais de 50 servidores da administração direta e da indireta foram capacitados ao longo dos dias de treinamento.

O controlador-geral do Município, Anderson Peixoto de Faria, ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer a eficiência administrativa na gestão pública municipal. “Fortalecer a cultura de prevenção é um dos principais objetivos da Controladoria Geral do Município. A gestão de riscos é fundamental para a governança. Capacitações como esta reforçam a importância do trabalho preventivo para o bom funcionamento dos serviços públicos", afirmou o controlador-geral.