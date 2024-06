A entrega do "Destaque Maio Amarelo" ocorreu em São Paulo, no Parque da Mobilidade 2024 - Divulgação

Niterói – A Prefeitura ganhou o prêmio “Destaque Maio Amarelo”, na sétima edição do evento promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). O objetivo da premiação é reconhecer e promover ações de segurança no trânsito realizadas durante o mês de maio. Em razão do trabalho da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), o município ganhou o prêmio entre as ações do poder público municipal. A entrega do “Destaque Maio Amarelo” ocorreu, na ultima sexta-feira (14), em São Paulo, no Parque da Mobilidade 2024, o maior evento de mobilidade urbana da América Latina.

A coordenadora de Educação para o Trânsito da Nittrans, Priscilla Rocha, destacou que o reconhecimento do Observatório Nacional de Segurança Viária valoriza o trabalho realizado em Niterói. “Há anos a cidade de Niterói trabalha e investe em Educação para o Trânsito. O reconhecimento desse incansável trabalho vem dando resultados na conscientização junto à população. Premiações como esta são o reconhecimento do nosso trabalho. Estamos muito felizes. Em 2022, recebemos o prêmio Destaque do Poder Público, agora o Destaque Maio Amarelo. Continuaremos a trabalhar em busca de mais resultados e de mais melhorias na segurança viária de Niterói", afirmou Priscilla Rocha.

Uma equipe da Nittrans representou a Prefeitura de Niterói no Parque da Mobilidade 2024. Além da conquista do prêmio “Destaque Maio Amarelo”, o município teve a Avenida Marquês do Paraná como participante da exposição “Ruas Completas no Brasil”. A mostra reuniu vias que priorizam a mobilidade ativa e a segurança viária. Idealizado pelo Connected Smart Cities, o Parque da Mobilidade é o maior evento de Mobilidade Urbana da América Latina. O encontro se destaca pela imersão reflexiva sobre busca de soluções inovadoras para os desafios da mobilidade urbana moderna. Nesta edição, foram abordados temas como transporte público; logística urbana inteligente e frotas conectadas; segurança no trânsito nas ruas e inclusão; mobilidade ativa e mobilidade compartilhada e planejamento da mobilidade urbana nas cidades.

Segundo a diretora de Planejamento e Infraestrutura Viária da Nittrans, Nicolle Serrano, o Parque da Mobilidade mostra como Niterói está no caminho certo para se tornar uma cidade cada vez mais inovadora em relação à mobilidade urbana. “Niterói tem investido muito em soluções para a mobilidade urbana. A escolha da revitalização da Avenida Marquês do Paraná para estar na exposição de um evento desse porte mostra que esses investimentos estão se tornando referência para outras cidades”, explicou Nicolle Serrano.

Para a diretora de Trânsito, Agatha Rocha, o evento foi uma grande oportunidade para aprender ainda mais sobre a temática da mobilidade urbana, levando para Niterói as discussões sobre logística urbana inteligente, frotas conectadas e segurança no trânsito.“Eventos como este são valiosos para nós que trabalhamos com o planejamento viário da cidade. Todas as experiências vividas aqui se somam à nossa experiência diária e nos ajudam a ter ideias para aplicarmos em Niterói”, afirmou Agatha Rocha.

O evento Parque da Mobilidade 2024 contou com uma estrutura de oito palcos simultâneos, rodadas de negócios, experiências interativas, exposições, workstations, espaços de convivência e transmissão ao vivo.