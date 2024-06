1ª Caminhada do Orgulho Autista em Jurujuba: atriz e gestora cultural Gabriela Linhares participou do evento - Divulgação

Publicado 16/06/2024 14:08

Niterói - Com a palavra de ordem "Lugar de autista é onde ele quiser", mães e pais de autistas participaram, neste sábado (15), da 1ª Caminhada do Orgulho Autista em Jurujuba. A iniciativa, que contou com o apoio da Prefeitura de Niterói, teve como objetivo ampliar a conscientização, compreensão e aceitação do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O evento, celebrado em homenagem ao Dia Mundial do Orgulho Autista, teve início no Centro de Artes e Esportes Unificado Ismael Silva (CEU-Jurujuba) e seguiu até o ponto final do ônibus 33. Diversas personalidades do município, incluindo produtores e gestores, participaram da caminhada.

Para a atriz e produtora cultural Gabriela Linhares, é essencial pensar nas pessoas que muitas vezes são invisibilizadas pela sociedade. "Elas estão à margem de nossa sociedade, e através da educação e da cultura podemos integrá-las e dar-lhes acesso, não só aos locais de educação e cultura, mas também incentivando a própria produção cultural. São crianças extremamente sensíveis que já têm dentro delas a arte. Vamos pensar na arte feita por crianças atípicas. Elas estão aqui para nos ensinar. Ensinar a parar, a nos escutar e a sentir", afirmou Gabriela.

Criado em 2005 pela organização "Aspies for Freedom", o Dia Mundial do Orgulho Autista é uma oportunidade para celebrar a neurodiversidade e valorizar as diferenças. A neurodiversidade se refere às variações naturais no cérebro humano de cada indivíduo em relação à sociabilidade, aprendizagem, atenção, humor e outras funções cognitivas.