Os Coros do Programa Aprendiz Musical foram criados para promover a formação e aprimoramento dos alunos - Alê Gomes

Publicado 17/06/2024 10:59 | Atualizado 17/06/2024 11:01

Niterói - No próximo dia 27 de junho, às 19h, o Teatro Popular Oscar Niemeyer vai receber os alunos do Programa Aprendiz Musical para uma apresentação super especial. Será a IX edição do Festival de Coros Aprendiz – que vai reunir os alunos de canto coral das unidades escolares contempladas pelo programa. Os coros vão interpretar canções da Música Popular Brasileira, além de outros clássicos da música mundial.

A apresentação vai começar com o Coro Infantil. Em seguida, será a vez do Coro Juvenil. O evento segue com o Coro Aprendiz Musical e, na sequência, o Coro Escolar. A apresentação ainda reunirá, em um grande coro, cerca de 140 crianças de seis escolas municipais: Ernani Moreira Franco, Noronha Santos, Dom José Pereira Alves, Júlia Cortines, Prof. Maria Ângela Moreira Pinto e Escola Sítio do Ipê. Para finalizar, os corais sobem novamente ao palco e, juntos, participam da apresentação de duas canções.

Os Coros do Programa Aprendiz Musical foram criados para promover a formação e aprimoramento dos alunos – buscando desenvolver a integração social e o gosto pela música a partir da execução de um repertório diversificado, que inclui músicas eruditas e populares de várias nacionalidades e diferentes estilos e gêneros. Promovem a formação e o aprimoramento dos alunos, utilizando a metodologia do Aprendiz.

“O Aprendiz Musical é um projeto que enche Niterói de orgulho e que nos presenteia ao descobrir talentos. O programa é hoje o maior do país de iniciação musical e motivo de orgulho para nossa cidade que revela cada vez mais talentos e forma cidadãos. A formação de canto coral é uma importante disciplina que integra um conjunto de formações relacionadas ao programa. Eu acompanho o Aprendiz desde 2013 e, desde então, vejo de perto o trabalho para superar as adversidades e transformar essa iniciativa em sinônimo de excelência. Acreditar neste projeto é fazer uma escolha pelo futuro da cidade, dos nossos jovens", destaca Axel Grael.



Repertório e ordem de cada grupo

Coro Infantil – Regência: Fátima Mendonça - Pianistas: Edilson Leal e Hugo Chiaradia



1. Anel Mágico – Marcos Viana – Arranjo: Daniel Sanches

2. Bicharia - Musical Os Saltimbancos - L. Henriquez / Bardotti / Trad. E adaptação: Chico Buarque

3. Você Chegou – Filme Rio 2

4. Alguém me avisou – Dona Ivone Lara – Arr.: Edilson Leal

Coro Juvenil Aprendiz - Regência: Miguel Torres - Pianistas: Gisele Sant’Anna e Hugo Chiaradia

1. Só quero um xodó – Dominguinhos – Arr.: Vilcimar Garcez Correa – Versão: Miguel Torres

2. Uirapuru – Waldemar Henrique - Arr.: Jocelyn Maroccolo

3. Ouvi dizer - Diogo De Paula Pontes Melim/Gabriela De Paula Pontes Melim/Rodrigo De Paula Pontes Melim - Arr.: Filipe de Matos Rocha

4. Dias Melhores – Rogério Flausino – Arr.: Iuri Correa



Coro Aprendiz Musical - Regência: Leandro Campanate - Pianistas: Ana Paula Alencar e Hugo Chiaradia



1.Ah, Se Eu Vou - Malu Cooper. Adaptação de Paulo Malaguti. Transcrição: Leandro Campanate

2. Paira no Ar – Lucas de Paula/Noubar Sarkissian – Arr.: Érico Alexandre - Adaptação: Leandro Campanate

3. Remember Me – Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopes

4. Vencedor – Marcelo Camelo – Arr.: Augusto Ordine

Coro Escolar Aprendiz Musical - Regências: Cadu Barcelos, Louise Monnerat, Isabela Freitas, Nicole Amorim, Carina Alencar - Pianistas: . Nelson Freitas e Hugo Chiaradia



1.Kokoleoko – Tradicional de Ghana

2.Minha Canção – Musical Os Saltimbancos - E. Enriquez / Bardotti / Trad. E adaptação: Chico Buarque

3.O Caderno – Toquinho e Vinícius de Moraes

4.Medley (Lavadeira/Eu só quero um xodó/Qui nem jiló) – Vários compositores – Arr.: Edu Louro

Todos os Coros – Regência: Márcio Carvalho

Pianistas: Nelson Freitas e Hugo Chiaradia

1.Tamba-Tajá

2.Sou um Aprendiz

SOBRE O APRENDIZ MUSICAL:

O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Executiva, em parceria com a Secretaria de Educação.

A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.

O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 23 anos, transformando vidas através da educação musical.

SERVIÇO:

Evento: IX Festival de Coros do Aprendiz Musical

Data: 27 de junho, quarta-feira

Horário: 19h

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói

Classificação: Livre

Valor: Evento gratuito - sujeito a lotação