O Coro de Câmara apresenta um espetáculo com músicas de Caetano Veloso, utilizando linguagens de teatro, dança e circo - Divulgação

Publicado 17/06/2024 18:02

Niterói - O Theatro Municipal de Niterói, recebe no dia 21 de junho (sexta-feira), às 20h, o Coro de Câmara da Escola de Música Villa-Lobos, que está voltando aos palcos apresentando agora o espetáculo “Caetano Contra o Vento”, com músicas de Caetano Veloso, esse artista que move o nosso corpo e a nossa alma, então nada melhor que apresentar as suas músicas utilizando elementos de dança e teatro e levar o público a uma viagem a respeito da obra desse artista tão fundamental nos dias atuais.

Quem é Caetano Veloso? O espetáculo não foi concebido para contar a vida de Caetano de uma forma cronológica. O repertório, pensado e estudado para criar um roteiro que mostra a genialidade e a beleza da obra de Caetano, conta com músicas selecionadas das obras-primas do músico, arranjadas para as vozes dos 30 integrantes do Coro de Câmara somados a 6 instrumentistas, que têm ou tiveram a sua formação musical na Escola de Música Villa- Lobos. No espetáculo, não faltam canções como “O Quereres”, “Muito Romântico”, “Alegria Alegria”, dentre outras.

O Coro de Câmara apresenta um espetáculo com músicas de Caetano Veloso, utilizando linguagens de teatro, dança e circo. A apresentação se constrói através do protagonismo coral, intermediado por solos, apresentações cênicas e acompanhamento instrumental, dando acesso às músicas e a forma de pensar desse artista tão plural.

Ficha Técnica

Direção Geral - José d’Assumpção Jr

Direção Musical - José d’Assumpção Jr e Dani Ramalho

Direção Cênica - Aline Gomes

Preparação Vocal – Dani Ramalho

Figurinos – Carlos Almeida

Arte Gráfica – Lucas Bileski

Divulgação – Vanessa Xisto, Iuri Alves, Tuaní e Rod Moreno

Iluminação - Rúbia Vieira

Produção – Glaucia Sundin

Pesquisa - Adriana Cerdeira, Ana Bliggs, Glaucia Sundin, José d’Assumpção Jr, Mari Si, Raissa Duarte, Ro Araújo, Thiago Macedo, Vanessa Xisto.

Roteiro - Adriana Cerdeira, Glaucia Sundin, José d’Assumpção Jr, Mari Si, Thiago Macedo

SERVIÇO

Evento: Caetano Contra o Vento com o Coro de Câmara da Escola de Música Villa-Lobos

Data: 21 de junho

Horário: 20h

Duração: 90 min

Classificação etária: 14 anos

Ingresso: R$ 40,00 (inteira e R$ 20,00 (meia)

A venda pelo site sympla e na bilheteria do Teatro

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói