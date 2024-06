Praia do Sossego: indicada pela quarta vez para premiação internacional - Luciana Carneiro

Praia do Sossego: indicada pela quarta vez para premiação internacionalLuciana Carneiro

Publicado 17/06/2024 17:52

Niterói – A Praia do Sossego, na Região Oceânica, foi indicada pela quarta vez para concorrer ao prêmio Bandeira Azul. É a maior premiação internacional global dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo com elevado grau de gestão ambiental e preservação do ecossistema. A premiação faz parte de um programa credenciado pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e (Unesco). O local já recebeu a premiação nas últimas três indicações.

Este ano, foram avaliadas 56 inscrições e aprovadas 38 praias e 11 marinas, que serão recomendadas para o júri internacional que se reunirá em setembro, em Copenhague, na Dinamarca. O resultado final será divulgado em outubro.

“É muito gratificante sabermos que Niterói foi mais uma vez indicada ao prêmio Bandeira Azul. A Praia do Sossego é um recanto único, parte do Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), e um dos principais paraísos ecológicos da cidade. Temos desenvolvido várias ações de sustentabilidade e preservação ambiental, 56% do território de Niterói é hoje composto por áreas protegidas. Continuamos trabalhando para ampliarmos cada vez mais as nossas ações e políticas públicas de preservação e mais essa indicação é uma prova de que estamos no caminho certo”, afirma o prefeito de Niterói, Axel Grael.

No local, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos realiza trabalhos de educação ambiental com o objetivo de torná-la conhecida e, assim, promover o uso sustentável para recreação e turismo.

“Estamos trabalhando muito para garantir a preservação de nossos espaços. E as intervenções são necessárias até mesmo para mostrar aos frequentadores a importância de preservar aquele local. Estamos muito felizes de termos sido indicados pela quarta vez. Já conquistamos três vezes a Bandeira Azul e esperamos conquistar mais essa vez tornando a Praia do Sossego uma referência ainda maior em nossa cidade”, falou o secretário de Meio Ambiente de Niterói, Rafael Robertson.

A Praia do Sossego passou por melhorias e obras de infraestrutura. No local, houve a instalação de ducha, banheiro e lava-pés, além de intervenções para a infraestrutura turística, acessibilidade e enriquecimento ambiental, como a escada de pedra (bioconstrução) de acesso à praia com guarda-corpo e áreas de descanso, mirantes de contemplação acessível a cadeirantes e sistema de infraestrutura verde com jardins de chuva como forma de manejo de águas pluviais. “A gestão da Praia do Sossego é referência nacional em sustentabilidade. Essa classificação é um reconhecimento a esse trabalho”, disse o subsecretário de Sustentabilidade, Allan Cruz.

Neste ano, o Júri Nacional do Programa Bandeira Azul Brasil foi composto por representantes do Ministério do Turismo (MTur), Ministério do Meio Ambiente (MMA), EMBRATUR, Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Instituto Ambientes em Rede (IAR), Associação Náutica Brasileira (ACATMAR), Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA) e Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA). Anualmente, essas entidades se reúnem para avaliar o cumprimento dos critérios e definir as praias, marinas e embarcações de turismo qualificadas ao prêmio, que serão submetidas ao Júri Internacional.