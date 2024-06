Vice-Prefeito Paulo Bagueira: recebendo o Prêmio Cidades Excelentes - Divulgação

Publicado 18/06/2024 19:54

Niterói - Pelo terceiro ano consecutivo Niterói ganhou a categoria principal do prêmio Band Cidades Excelentes como a melhor gestão pública do estado do Rio de Janeiro. Avaliada entre os municípios que têm mais de 100 mil habitantes, Niterói também conquistou o primeiro lugar no eixo temático de “Infraestrutura e Mobilidade Urbana”. O vice-prefeito Paulo Bagueira recebeu as condecorações na cerimônia de premiação, que aconteceu no Auditório da Fecomércio, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18).

"Os dois prêmios conquistados na manhã de hoje, entre eles, o principal, reafirmam que Niterói está no rumo certo. Eles são frutos de um trabalho de longo prazo e de continuidade. Reconhecimentos como estes aumentam a nossa responsabilidade e nos dão energia para continuarmos em busca de fazer de Niterói o melhor lugar para viver e ser feliz", considera Paulo Bagueira.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Aquila, que é responsável pela avaliação dos municípios em todo o país. O objetivo é reconhecer e destacar boas práticas das gestões públicas municipais. O Instituto Aquila utiliza 67 indicadores para analisar as políticas públicas dos municípios. O Prêmio possui três categorias: cidades com menos de 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes e mais de 100 mil habitantes.

Com o resultado, Niterói vai disputar a etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes. Em julho de 2024, uma cerimônia em Brasília vai reunir gestores públicos do Brasil para premiação das melhores cidades do país em cada pilar, considerando a categoria populacional. Para a quarta edição, a premiação será baseada na evolução dos indicadores ao longo do ciclo 2021 / 2024.

"Quero parabenizar a Band e o Instituto Áquila, que no momento certo fazem a crítica e ajudam a construir o melhor resultado do município, mas também reconhecem o serviço que a gente está apresentando à população. Niterói agradece muito e continua no trabalho. A gente vem trabalhando de ano em ano com um projeto de governo de longo prazo na nossa cidade, que tem dados bons resultados", afirma Paulo Bagueira.

Sobre o prêmio

O objetivo do Prêmio Band Cidades Excelentes é reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros. O instrumento utilizado na avaliação e julgamento da premiação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país.

Essa plataforma é estruturada com base em inteligência artificial que, a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final. Todas as cidades brasileiras foram automaticamente pré-inscritas na premiação.