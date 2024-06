SINDHLESTE: balanço das operadoras de saúde que atuam na região - Divulgação

Publicado 19/06/2024 16:42

Niterói - O Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (SINDHLESTE) realizou uma análise dos balanços das operadoras de saúde que atuam na região na última terça-feira (18). As demonstrações financeiras foram apresentadas e comentadas pelo economista Alexandre Rocha durante o evento, que aconteceu no auditório da instituição, no Centro de Niterói.

Felipe Albuquerque, presidente do sindicato, explicou que essa reunião faz com que os hospitais e clínicas associados tenham um melhor entendimento sobre o cenário financeiro das operadoras de saúde. "Essas operadoras são protagonistas importantes em nossa cadeia. Os conteúdos tratados corroboram para uma análise mais detalhada da situação, e para a boa governabilidade das instituições”, frisou.

Alexandre Rocha, que é especialista em finanças e consultor de empresas na área da saúde, reforçou que o encontro foi uma oportunidade de compreender a situação financeira, principalmente dos planos de saúde (das fontes pagadoras). "Esse trabalho permite que as empresas tenham exatamente essa compreensão do ambiente no qual elas estão inseridas, dos riscos e eventuais oportunidades que o setor oferece", finalizou.