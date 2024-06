As obras na Maternidade Municipal Alzira Reis estão avançadas e devem ser finalizadas até o fim do ano. - Bruno Eduardo Alves

Publicado 20/06/2024 14:23

Niterói - As gestantes de Niterói terão uma nova maternidade pública à disposição em breve. As obras na Maternidade Municipal Alzira Reis, uma referência em parto humanizado em Niterói, estão avançadas e devem ser finalizadas até o fim do ano. Nesta quinta-feira (20), o prefeito Axel Grael, ao lado da secretária Municipal de Saúde, Anamaria Schneider, acompanhou uma vistoria na unidade em Charitas. A previsão é que a nova escola abra cerca de 120 vagas. Além de aumentar a capacidade de atendimento no local em 30%, a maternidade ganhará uma Unidade de Cuidados Intermediários para recém-nascidos, espaços de acolhimento e outras melhorias.

"A obra está bem diferente da última vez que eu vim aqui. Já estamos na reta final de preparação desta grande unidade de saúde aqui de Niterói. É um hospital grande, um hospital muito bem montado, que está praticamente sendo refeito agora por essa obra. Até o fim do ano nós vamos estar com essa obra concluída, entregando para a Secretaria Municipal de Saúde para que a gente retome as atividades aqui da maternidade com os cuidados que as mães e os recém nascidos de nossa cidade merecem", afirma o prefeito Axel Grael.

Na ala de internação, cinco novos espaços serão destinados aos procedimentos de pré-parto, parto e pós-parto, incluindo áreas específicas para acompanhantes e atividades de apoio ao aleitamento, todos adaptados às normas de acessibilidade. Também será criada uma Unidade de Cuidados Intermediários para recém-nascidos, além de ambientes para acolher gestantes, com salas equipadas para exames como ultrassonografia, ecocardiograma e análises clínicas, leitos de observação, e espaços planejados para o conforto dos acompanhantes e apoio ao aleitamento. O parto humanizado praticado na maternidade envolve o cuidado integral à mulher em todas as fases. O objetivo é proporcionar uma experiência segura e acolhedora.

A secretária Municipal de Saúde, Anamaria Schneider, diz que a nova unidade vai permitir um atendimento de excelência para as gestantes, seus filhos e familiares.

"A obra está em andamento dentro do prazo do cronograma previsto. Será uma maternidade com estrutura totalmente nova, totalmente diferenciada, leitos de pré-parto, alojamento conjunto, salas totalmente novas, centro cirúrgico totalmente novo, espaços para gestantes caminharem antes do prazo, varanda, banheira, enfim, uma obra muito diferenciada de elevada qualidade para melhorar a assistência ao parto das mulheres que parem em Niterói", destaca Anamaria Schneider.

Outro destaque da reestruturação da Maternidade é o compromisso com a sustentabilidade, incluindo aquecimento solar, elevadores eficientes, iluminação natural com sensores de presença, reuso de água da chuva, acessibilidade visual, além de telhados e paredes verdes. O investimento do Município na obra é de cerca de R$20 milhões. Enquanto as obras estão em andamento, as pacientes da Maternidade Municipal Alzira Reis estão sendo acolhidas temporariamente no Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap).