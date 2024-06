Amor por Niterói: movimento reuniu mais de 2 mil pessoas, no Clube Canto do Rio - Divulgação

Publicado 20/06/2024 11:04

Niterói - Representantes da sociedade civil, profissionais e trabalhadores de diversas áreas, gestores, líderes comunitários e empresariais, cidadãos, dirigentes de diferentes siglas partidárias e uma legião de formadores de opinião participaram do lançamento do movimento “Amor por Niterói”, que reuniu mais de 2 mil pessoas, no Clube Canto do Rio, na noite desta quarta-feira (19.06).



Fizeram parte do dispositivo, o ex-prefeito e pré-candidato ao executivo municipal , Rodrigo Neves, a pré-candidata a vice, Isabel Swan, o prefeito de Niterói, Axel Grael, o vice-prefeito, Paulo Bagueira, o presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, o presidente da Câmara, Milton Cal, o ex-deputado Felipe Peixoto, o delegado Deuler da Rocha, o presidente da Famnit, Manuel Amâncio, o Presidente da Associação de Empresários pela cidadania de Niterói, Joaquim Andrade, a ex-candidata a prefeita, Juliana Benício, dentre outros nomes.



“Niterói é o nosso lar, nosso ponto de partida e destino. Trabalhar por nossa cidade é uma missão de vida. Juntos já superamos muitos desafios. Apesar dos avanços históricos, ainda há muito a ser feito e eu estou muito animado. Com muito amor, vamos redobrar e acelerar nossos esforços e fazer de Niterói o melhor lugar para se viver e ser feliz do Brasil”, ressaltou Rodrigo Neves.



A iniciativa tem como objetivo reunir, numa construção coletiva, sugestões e ideias para uma futura gestão da cidade ainda mais inovadora. Assim, todos os niteroienses podem contribuir para a elaboração do plano de governo enviando suas propostas através do site: (amorporniteroi.com.br) e também participando dos encontros setoriais e regionais que serão realizados entre 19/06 e 15/07, em diferentes partes da cidade (confira os locais e horários no site do movimento).

Ativista cultural da cidade e pré-candidata a vereadora, Gabriela Linhares, esteve presente e ficou entusiasmada com a mobilização em prol do município que escolheu viver há anos. "Esse encontro foi uma celebração para Niterói e a trajetória vitoriosa do nosso governo. Uma pré-campanha cheia de afetividade e amor”, afirmou.