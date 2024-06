A companhia passará o chapéu, honrando a tradição da arte de rua de uma remuneração voluntária e todo o dinheiro arrecadado será doado para o Circo da Chatuba, uma instituição de circo social da Baixada Fluminense - Ines Monteiro Pires

Publicado 19/06/2024 16:58

Niterói - Com uma importante trajetória de pesquisa do circo contemporâneo, a companhia Circo no Ato celebra seus 10 anos de vida com uma série de atividades ao longo do ano. Nos dias 22 e 23 de junho, será a vez de apresentações gratuitas do espetáculo infantil “Se der Corda”, que estreou no ano passado, e agora chega ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói.



Com roteiro e direção de Natássia Vello, “Se der Corda” é o primeiro espetáculo infantil da companhia, que utiliza o universo circense para criar um mundo fantástico apresentado ao público através das páginas de um livro mágico. Entre cordas, acordes e acrobacias, quatro amigos inseparáveis (Haroldo, Borrachinha, Gigante e Mutuca) vivem aventuras extraordinárias ao encontrar este livro misterioso. Neste universo fantástico, tigrinhos ganham vida, meninas têm superpoderes e sonhos se tornam realidade.



“Normalmente, os espetáculos de circo já têm essa característica de agradar a toda família pelos números físicos apresentados. Mas desta vez, além dos números cativantes, a dramaturgia foi toda pensada para encantar as crianças. É claro que os cuidadores também vão se divertir, mas o espetáculo foi criado para criar identificação com o público infantil. A empolgação dos pequenos é grande”, explica Natássia Vello.



O espetáculo apresenta as técnicas da acrobacia coletiva, força capilar, parada de mão, jump rope e contorção de uma forma lúdica e imaginativa, utilizando as disciplinas circenses para mostrar a grandiosidade do que é singelo e ingênuo. O humor, presente em toda a encenação, traz o frescor do riso espontâneo dentro de uma roda de amigos. O estado de jogo e brincadeira que o espetáculo estabelece extrapola os limites da cena e envolve todo o público em um diálogo direto e interativo com os artistas.



“Nesses 10 anos de trajetória, o Circo no ato viajou muito pelo Brasil e pelo exterior. O “Se der corda’ inclusive foi apresentado mais em outros países do que aqui. Então, estamos com vontade de nos conectar mais com o nosso Estado e ter uma troca mais efetiva com o público do nosso território”, completa Natássia.



Ao final do espetáculo, a companhia passará o chapéu, honrando a tradição da arte de rua de uma remuneração voluntária e todo o dinheiro arrecadado será doado para o Circo da Chatuba, uma instituição de circo social da Baixada Fluminense.



Sobre o Circo no Ato



O Circo no Ato é um coletivo circense carioca com dez anos de atuação no campo da produção de eventos, criação e circulação de espetáculo, capacitação técnica e artística. Em sua trajetória, visitou 23 cidades do Rio de Janeiro, 15 estados brasileiros e 11 países. O coletivo pesquisa a linguagem do circo contemporâneo através de técnicas circenses como parada de mão, flexibilidade, força capilar, dança acrobática e acrobacia em grupo. Entre seus espetáculos de repertório, estão “Um dia de João”, “Febril”, coprodução com o Crescer e Viver, “A Salto Alto”, “Cabaré Circo no Ato” e “Bagunço no Ato”. O grupo se constituiu durante a formação profissional da escola de Circo Social do Crescer e Viver, e acredita no circo também como uma ferramenta de transformação social. Realizou trabalhos no Crescer e Viver, no Se Essa Rua Fosse Minha e no Círculo de Criação em Armação dos Búzios.