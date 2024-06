Leo Zulluh: recebendo o diploma Nicete Bruno em Niterói - Jammy Said

Publicado 21/06/2024 14:58

Na noite da última quinta-feira (20) o militante cultural Léo Zulluh recebeu o Diploma Nicette Bruno de Cultura na Câmara dos Vereadores de Niterói, pelo conjunto de suas realizações culturais.

Zulluh se tornou um militante cultural, desde que se mudou para a cidade, e já atua profissionalmente na área da cultura há 11 anos. Desde então vem atuando em diversas frentes, como fotógrafo, registrando os acontecimentos artísticos da cidade, tendo realizado exposições fotográficas coletivas e individuais, além de curadoria. Nos palcos vem apresentando os principais shows da cidade para até 30 mil pessoas e cerimônias institucionais oficiais. Há 5 anos passou a se dedicar também as artes cênicas, atuando em diversos espetáculos teatrais. Já na área musical trabalhou em produções de shows, videoclipes e sua última participações especial em músicas foi na faixa "Vai Brilhar", do álbum Contradições, terceiro trabalho solo do cantor e guitarrista Gilber-T.