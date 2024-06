Curso sobre inclusão e diversidade: para servidores da cidade - Divulgação

Curso sobre inclusão e diversidade: para servidores da cidadeDivulgação

Publicado 21/06/2024 18:20

Niterói – A Prefeitura de Niterói promoveu, nesta quinta-feira (20), o minicurso “Inclusão e Diversidade na Gestão Pública” voltado aos servidores da administração pública para trabalhar a promoção do respeito às diferenças. O curso aconteceu no Espaço Cultural dos Correios e faz parte da Campanha de Inclusão e Diversidade da Prefeitura de Niterói, que teve sua implantação há um ano e já contabiliza avanços como um curso sobre Direitos Humanos e diversas cartilhas informativas com ações que todos podem adotar.



A iniciativa é uma construção coletiva entre a Escola de Governo e Gestão (EGG), vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG); a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC); a Secretaria Municipal de Acessibilidade (SMAC), a Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa (CODIR) e a Secretaria Municipal da Mulher (SMM).

De acordo com a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto, perceber os servidores engajados é muito significativo. “Presenciar tantos servidores públicos engajados em uma formação sobre inclusão e respeito à diversidade dentro do ambiente da administração pública é um marco significativo. Ao desenvolvermos iniciativas como essas, estamos promovendo uma gestão pública mais justa, onde todos se sintam respeitados e valorizados. As pautas da equidade racial, diversidade de gênero e inclusão social fazem parte dos nossos princípios e calores enquanto gestão municipal e são de grande importância para a cidade e para o país. Ofertar o desenvolvimento dos servidores no tema da diversidade social é possibilitar um atendimento mais humano e qualificado para os cidadãos de Niterói", ressaltou a secretária.



O tema também foi destaque em uma palestra na Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública - Enap. A secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Elana Costa, destacou que esta é uma gestão preocupada e ativa quanto às ações de lutas. “Precisamos celebrar esse curso. Temos uma prefeitura municipal que se preocupa com ações como esta, que institucionaliza - no âmbito de suas ações - a luta contra o racismo, a homofobia, a gordofobia, que sai em defesa das pessoas com deficiência e da mulher. É fundamental que tenhamos uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, uma Secretaria da Mulher, uma Secretaria Municipal de Acessibilidade e uma Escola de Governo e Gestão que trabalha para potencializar todas as ações com os servidores", afirmou Elana.

O acesso à educação é um ponto importante reforçado pela secretária da Mulher, Thamyris Elpídio. "Procuramos, nestes cursos, facilitar e democratizar o acesso a informações de qualidade, trazendo temas que versem sobre diferentes marcadores sociais da diferença. Diariamente, percebemos inúmeras situações que exigem uma compreensão para que o acolhimento ao cidadão se dê da melhor forma. Nosso trabalho está alinhado com os objetivos da gestão municipal que direciona esforços na construção de uma cidade em que todos possam viver de forma plena e com seus direitos garantidos”, pontuou.



Cartilhas informativas