Obra na Rua Onze, no IngáLeonardo Simplicio

Publicado 21/06/2024 17:56

Niterói - A Prefeitura de Niterói está realizando mais uma obra de contenção de encostas em Niterói. Desta vez, a obra está sendo executada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) na Rua Onze de Agosto, localizada atrás do condomínio Estoril Park, no bairro do Ingá, na Zona Sul da cidade.

O local está sendo equipado com uma cortina atirantada com 4,5 metros de altura, além de duas estruturas de solo grampeado em face de concreto projetado e calhas de drenagem. Além disso, as equipes trabalham na implantação de calçadas, meios-fios e uma nova pavimentação na via.

"Estamos muito satisfeitos em realizar mais uma obra significativa de contenção de encostas na região do Ingá. Além do trabalho na Rua Onze de Agosto, também concluímos, recentemente, a contenção atrás do posto de saúde da família, localizado também no Morro do Palácio. Cada projeto finalizado representa um passo importante para melhorar a segurança e a qualidade de vida dos moradores", diz Antonio Lourosa, presidente da Emusa.

Com um investimento estimado em R$ 5,5 milhões, a previsão para a conclusão é para dezembro deste ano.