Companhia de Limpeza de Niterói: realizado o Bota Fora no JacaréDivulgação

Publicado 21/06/2024 18:14

Niterói – A Companhia de Limpeza de Niterói realizou, nesta quarta-feira (19), a décima edição do ‘Bota Fora’ e recolheu cerca de 1 tonelada de entulhos, como computadores, caixa d’águas, sofás, colchões, televisões e caixotes, no bairro Jacaré, na Região Oceânica de Niterói. A ação é realizada pela Clin, em parceria com o “PRO Sustentável” – um programa da Prefeitura para a recuperação ambiental da Região Oceânica – e com a associação de moradores. O objetivo é chamar a atenção da população para o descarte irregular de materiais volumosos.

O presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes, destaca a importância da iniciativa.“O ‘Bota Fora’ vem sendo uma grata surpresa para a Companhia. Mais do que apenas recolher, trata-se de um trabalho educativo com os moradores, que têm abraçado a iniciativa. Muitas toneladas de resíduos volumosos deixaram de ser descartadas irregularmente. Isso nos motiva a querer levá-lo para outros bairros”, disse.



A assistente social Fernanda Lachini, coordenadora da equipe socioambiental da Metodo/ PRO Sustentável no Jacaré, fez um balanço da campanha e ressaltou como o ‘Bota Fora’ melhora a qualidade de vida dos moradores. “Esta ação vem cada vez mais ganhando visibilidade no bairro Jacaré. O trabalho de divulgação da equipe socioambiental, junto à CLIN, vem mostrando grandes resultados. Até hoje, a ação já recolheu cerca de 10 toneladas. Podemos perceber a evolução dos moradores, comércios, igrejas e comunidades na adesão à campanha, descartando cada vez mais os resíduos volumosos de forma correta e contribuindo para o fim dos pontos de descarte irregular destes resíduos no Jacaré”.

Wellington Stelet, de 40 anos e morador do bairro há 30, fala da mudança no local com a chegada deste programa. “Antigamente os caminhões vinham até aqui e de repente pararam. Aí ficou só entulhando e entulhando. Até que o ‘Bota Fora’ chegou na nossa porta e mudou tudo, fazendo muita diferença para toda nossa comunidade”, comemora.



Diego Leal Barros Quintans, de 35 anos, mora no Jacaré desde que nasceu e pontua a relevância da atividade. “Acompanho o projeto desde o início, quando ele surgiu aqui no Jacaré. A diferença no bairro é grande, os moradores trabalham em conjunto pra deixar nossa comunidade mais limpa e organizada. O trabalho da Clin foi fundamental para essa mudança. A gente não consegue mais ver o Jacaré sem essa ação”, conta.

No dia 26 deste mês, o trabalho acontecerá na comunidade da Ciclovia, também na Região Oceânica.