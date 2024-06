Neste ano já foram distribuídos mais de um milhão de peças, entre uniformes e itens do kit escolar - Alex Ramos

Publicado 22/06/2024 06:23

Niterói - Os alunos da Rede Municipal de Educação de Niterói começaram a receber os uniformes de inverno adquiridos pela Fundação Municipal de Educação (FME). A distribuição teve início na última quinta-feira (20) nas Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) Professora Nina Rita Torres (Piratininga) e Governador Eduardo Campos (Maria Paula) e continua ao longo dos próximos dias. Todas as unidades da Rede receberão o kit de inverno, incluindo as creches comunitárias conveniadas com a Prefeitura de Niterói.

O novo uniforme de inverno irá beneficiar os mais de 30 mil estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além das 20 Creches Comunitárias conveniadas através do Programa Criança na Creche (ProCC). O secretário de Educação e presidente da FME, Bira Marques, esteve nas duas unidades acompanhado a entrega dos primeiros uniformes, que contém casaco e calça.

“Essa é mais uma conquista importante para os nossos estudantes, que demonstra o nosso compromisso de oferecer o melhor para as nossas crianças. Organizamos o nosso planejamento para entregar esses uniformes de inverno, que é inédito na Rede. Agora, os alunos ficarão mais aquecidos nos dias frios. Temos apresentado um trabalho sério para garantir que os nossos alunos tenham todas as condições de frequentar a escola e ter acesso a uma educação de qualidade”, declarou o Secretário Bira Marques.



Neste ano, já foram distribuídos mais de um milhão de peças, entre uniformes e itens do kit escolar. Também foram entregues mochila de costas (Ensino Fundamental) e de rodinhas (Educação Infantil). “Os uniformes de frio vêm corroborar para o cuidado e a atenção que devemos dar à saúde das nossas crianças. Elas se encontram em uma fase da vida onde estão desenvolvendo sua imunidade e nessa época muitas acabam adoecendo”, acrescentou a Diretora da UMEI Governador Eduardo Campos, Adriana Faial.

“O casaco e a calça são muito importantes para os alunos e representam uma economia significativa para as famílias. Além de se sentirem aquecidos durante o inverno, o kit vai permitir que eles circulem pela cidade uniformizados, facilitando a identificação das crianças como alunos da Rede Municipal”, pontuou a diretora-adjunta da Umei Professora Nina Rita Torres, Giselle Coelho.