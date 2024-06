Programa Aprendiz Musical: reunião com professores e responsáveis pelos alunos - Divulgação

Publicado 22/06/2024 06:47

Niterói - O Programa Aprendiz Musical, que há 23 anos promove a inclusão de crianças, adolescentes e jovens através da arte e da educação, está realizando uma série de encontros com responsáveis e professores – com o objetivo de oferecer conhecimento, integração e a participação de todos dentro do programa.

Os Encontros com Responsáveis começaram na última segunda-feira (17) e são uma excelente oportunidade para que os familiares conheçam o desenvolvimento dos estudantes através da metodologia educacional do Aprendiz. Para o Setor de Desenvolvimento Social (SDS) os encontros são de extrema relevância, já que potencializam o estreitamento das relações com os responsáveis. Além disso, ajudam a consolidar o Setor como referência nas demandas de ordem psicossocial dos alunos e familiares do programa.



Os Encontros com Responsáveis seguiram nos dias 19 e 20, e se encerram no próximo dia 25 de junho, com os responsáveis pelos alunos do Coro Infantil, na Sala Aprendiz, às 18h O Aprendiz Musical vai realizar o segundo bloco de reuniões do ano, que acontecem uma vez por trimestre. “Esse é momento importante de aproximação dos familiares dos alunos com o Programa Aprendiz Musical, o que traz um impacto extremamente positivo para o desenvolvimento deles durante o período de formação. Nesse encontro, as famílias conhecem melhor os conceitos e métodos relacionados ao programa e de alguma forma também passam a fazer deste processo, algo que também reflete na nossa gestão e na concepção de todo o aprendizado, como uma via de mão dupla”, explica o secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, André Diniz.

Alguns temas em pauta são o retorno do semestre pelo pedagógico (levantamento do que foi construído durante o período, desafios e possibilidades); a confirmação das datas das próximas apresentações; o retorno de como andam as atividades dos projetos Aprenda, Decola e Teatralidades – além do reforço da importância da participação dos alunos. Também é nesse momento que todos estão aptos a fazerem seus comentários, críticas e sugestões. A partir do formato ‘roda de conversa’, o encontro se transforma em uma potente estratégia de expansão do diálogo, trocas coletivas e acolhimento de demandas dos alunos dos grupos de referência do Programa Aprendiz.



SOBRE O APRENDIZ MUSICAL:



O Programa Aprendiz Musical é o maior programa de musicalização em escolas públicas do país, ensinando música há 23 anos em Niterói/RJ. Tem como premissa a ideia de que a Educação Musical é um caminho para a transformação, o exercício da cidadania e a realização de sonhos. O Aprendiz Musical está presente em 49 escolas da Rede Municipal de Ensino, onde cerca de 10 mil alunos têm aulas de musicalização, instrumentos de sopros e cordas ou canto coral, e ampliam a vivência cultural de variadas formas. Além das unidades de ensino, o Aprendiz Musical funciona na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói (CMN), promovendo o ensino de música para crianças, adolescentes e jovens até 24 anos de idade, e oferecendo variadas atividades complementares que auxiliam no desenvolvimento dos alunos. O Programa é mantido pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Executiva em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.