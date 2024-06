Obra de Rafael Avancini: em exposição no MAC - Andressa Guerra

Publicado 22/06/2024 07:13

Niterói - O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) abre no dia 29 de junho, às 10h, a exposição "Os coloristas estão chegando" - que poderá ser vista até o dia 15 de setembro de 2024.



A exposição conta com 12 artistas, sendo dois mestres de gerações anteriores, Orlando Mollica (1944-2014) e José Maria Dias da Cruz (1935-), Bernardo Magina, aluno de ambos e atual professor de Pintura na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e 9 de seus alunos que tem despontado com sua produção recente: Aisha Jacob, Jessica Costa, Luly, Paulo Vasconcellos, PV Dias, Rafael Avancini, Renata Leoa, Sergil Sias e Sofia Rocha. A curadoria é de Pedro Marco, também ex-aluno.



A ideia é mostrar como a tradição colorista presente há décadas na EAV-Parque Lage se atualiza no fazer de diferentes gerações que tem como fio condutor o pensamento da cor no espaço tempo, ao mesmo tempo em que explora uma pluralidade de linguagens que surgem associadas ao contexto de cada artista.



A exposição apresenta majoritariamente quadros, mas terá também 3 instalações artísticas. A primeira edição do projeto aconteceu em 2023, em duas salas comerciais geminadas, no Ed. De Paoli, no Largo da Carioca. Foi uma versão menor, com apenas 7 artistas e não contava com a presença dos mestres Dias da Cruz e Mollica como agora.



A exposição é uma ode à passagem de bastão dos conhecimentos cromáticos e à liberdade artística de trazer isso para a vivência de cada um. Com orgulho, todas as obras e estudos de José Maria Dias da Cruz são do acervo do MAC Niterói.



Serviço

Evento: Os Coloristas estão Chegando

Data: 29 de junho a 15 de setembro de 2024

Local: Mezanino do Museu de Arte Contemporânea – MAC Niterói

Horário: Terça a domingo, das 10h às 18h; Entrada até 17h30. (Incluindo feriados)

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Niterói - RJ, 24210-390

Classificação: Livre

Ingressos: R$16,00 inteira / R$8,00 meia

Gratuidades: crianças menores de 7 anos, estudantes da rede pública (fundamental e médio), pessoas que moram ou nasceram em Niterói, servidoras/es públicos municipais de Niterói, pessoas com deficiência e visitante que chegar ao museu de bicicleta.

Meia-entrada: pessoas com 60 anos ou mais, estudantes de escolas particulares e universidades, ID Jovem e professores.

Às quartas-feiras a visitação é gratuita para todo público