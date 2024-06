A peça aborda temas como encontros e desencontros amorosos, solidão e prisões psíquicas como consequência de relacionamentos tóxicos. - Divulgação

Publicado 22/06/2024 07:06

Niterói - No sábado, 29 de junho, às 11h, o Grupo Tema e a Oficina Social de Teatro apresentam na Biblioteca Parque de Niterói a peça Poema de Amor Ferido, com texto de Eliane Ganem e direção geral de José Geraldo Demezio.

A peça aborda temas como encontros e desencontros amorosos, solidão e prisões psíquicas como consequência de relacionamentos tóxicos. O amor proibido também é um assunto marcante do texto, agora não mais pela sociedade ou pela família, mas pelas próprias mentes das personagens que compõem as cenas. Voltada para o público adulto, a peça está sincronizada com as questões atuais que permeiam os relacionamentos afetivos, trazendo à tona dúvidas, incertezas e atitudes que vão mostrar a fragilidade do amor diante dos preconceitos e das proibições introjetadas na forma como compreendemos a realidade.

O texto é lírico, escrito em prosa poética, descerrando a intimidade de personagens que precisam se proteger do olhar, da paixão, do entendimento que a presença do outro provoca em sua vida e a falta de coragem em assumir as consequências e, até mesmo, os prejuízos de uma relação fora dos padrões, sejam eles quais forem. Portanto, o objetivo principal é levar a público uma peça atual, crítica, corajosa, capaz de trazer à tona questões nem sempre confortáveis, fazendo com que o espectador experimente sensações que o ajudarão a entender sua própria trajetória amorosa. A peça conta com direção musical de Daniel Leon e com atuações de Ana Keim, Angra Castro, Cláudia Mattos, João Victor Gomes, Juci Ribeiro, Katia Valério, Luiz Eduardo Alves e Renato Moraes. A entrada é gratuita e com classificação livre.



SERVIÇO:

Evento: Poema de Amor Ferido

Data: 29 de junho de 2024

Horário: 11h

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça de República, s/n, Centro, Niterói

Valor: Entrada Gratuita

Classificação etária 14 anos