CISP: descoberta de moto com placa clonada - Divulgação

CISP: descoberta de moto com placa clonadaDivulgação

Publicado 22/06/2024 07:00

Niterói – Guardas municipais de Niterói detiveram, nesta sexta-feira (21), um homem que estava pilotando uma moto clonada. Eles foram acionados pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) que constatou, através do Sistema de Cercamento Eletrônico, que um veículo com a mesma placa havia passado no mesmo horário no município de Maricá.

Equipes da Coordenadoria de Trânsito foram orientadas pelo monitoramento do Cisp e se posicionaram na esquina das ruas Miguel de Frias e Fagundes Varella e mais à frente na Fagundes Varella. Foi montado um cerco e o homem foi detido.

O homem foi levado para a 77ª DP (Icaraí) e ficou constatado que a moto havia sido clonada e que ele comprou o veículo de um homem que já tem passagens na polícia por estelionato, estupro e lesão corporal. A moto foi apreendida e passará por perícia. O homem, que não tem antecedentes, ficou à disposição da Justiça.