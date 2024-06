A Educação de Niterói também vai expandir a robótica para toda a Rede Municipal, através do novo complexo no Barreto, que terá um centro de tecnologia - Cheila Pacetti

Publicado 22/06/2024 06:56

Niterói - Os alunos da Escola Municipal João Brazil, no Morro do Castro, Zona Norte, ganharam um reforço na participação das competições de robótica. A Prefeitura entregou nesta sexta-feira (21) novos kits para montagem de robôs, equipamentos e novos notebooks, que vão potencializar as atividades de robótica na unidade. A entrega foi realizada pelo secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques.

A entrega dos equipamentos de robótica faz parte do investimento da Educação de Niterói em tecnologia como aliada ao aprendizado. Com a nova aquisição e os robôs que já foram desenvolvidos na escola, 32 alunos poderão participar das futuras competições pelo estado e país.

O tema já é conhecido entre os alunos da João Brazil, que participam de oficinas e grupos focados na produção de robôs. A unidade foi destaque no assunto e participou da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), levando medalhas de ouro nas etapas regional e estadual. Os jovens receberam ainda o prêmio de melhor escola pública do Estado do Rio de Janeiro em Robótica, e competiram na Etapa Nacional em Salvador, na Bahia.

“Estive com esses alunos na etapa nacional da OBR, em Salvador, e pude ver de perto o talento e a capacidade deles para desenvolver projetos de robótica. Estamos entregando esses novos kits para que eles tenham condições de avançar ainda mais nas competições e sejam desafiados a alcançar novos objetivos, porque eles merecem ser reconhecidos”, declarou o secretário Bira Marques.

A Educação de Niterói também vai expandir a robótica para toda a Rede Municipal, através do novo complexo no Barreto, que terá um centro de tecnologia, com clube de robótica, permitindo que outros estudantes, de todas as unidades, participem.

Os professores Carlos Henrique e Evelyn Crespo são entusiastas no assunto e incentivaram a criação de equipe de robótica na escola. Segundo eles, a chegada dos kits vai permitir a expansão do projeto na unidade, integrando mais alunos no desenvolvimento dos robôs.

“Hoje nós temos, com certeza, um material muito superior e que vai dar condições para as nossas crianças produzirem uma robótica de mais qualidade. O que os alunos estão aprendendo e praticando, de uma forma prazerosa, vai contribuir para a formação profissional e também para que se sintam aptos para atuar no mercado de trabalho”, afirmou o professor Carlos Henrique. “Ano passado, a E.M. João Brazil foi considerada a melhor escola pública de Robótica do Rio de Janeiro. Com a chegada dos novos equipamentos, ganhamos uma nova motivação e vamos expandir o projeto. Queremos aumentar o número de alunos inseridos e contribuir para a inclusão dos nossos estudantes em diversas atividades”, acrescentou a professora Evelyn Crespo.

As oficinas de robótica acontecem às quartas-feiras, no horário de planejamento dos professores, e diariamente no período da tarde. A chegada dos novos equipamentos deixou a garotada feliz e sonhando com mais medalhas nas competições que participarão este ano. “Eu tenho certeza que a galera ganhou mais chance e uma capacidade de competição muito grande para os próximos desafios”, acrescentou Rafael Mendes, aluno do 7º ano. “Estou muito feliz porque vamos poder participar de mais campeonatos. Isso significa a possibilidade de conseguir novas vitórias e chance de ter melhores resultados”, falou Vitória da Conceição, aluna do 9º ano.