Dia da Inclusão Digital: evento gratuito com diversas atividades, na Plataforma da Engenhoca - Bruno Eduardo Alves

Publicado 24/06/2024 12:05

Niterói – A Prefeitura vai celebrar, nesta terça-feira (25), o Dia Municipal da Inclusão Digital com o evento Niterói Conectada: Promovendo a Cidadania Digital - que acontecerá na Plataforma Urbana Digital (PUD), na Engenhoca, das 10h às 17h.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI) e vai reunir uma programação especial com palestra, roda de conversa, oficinas e uma Feira de Inclusão Digital que contemplará diversas exposições tecnológicas como Manutenção Inteligente para Celulares e Computadores, Fotografia, Impressora 3D, Realidade Virtual, Acessibilidade, Direitos Sociais, Empreendedorismo, Inovação, Arte, Cultura e Saúde. A entrada é gratuita.



De acordo com a secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, é importante que se trabalhe a cidadania através da inclusão digital. “O tema do evento é muito pertinente, relacionado à promoção da cidadania digital. Não é suficiente ter apenas noção de como digitar algo em um computador. É preciso muito mais. É preciso que crianças, jovens e adultos participem da vida da cidade, consultem portais de serviços, agendem suas vacinas, indiquem serviços necessários à comunidade, façam sua matrícula em escolas, enfim, exerçam sua cidadania também de forma digital, para que estejam presentes e tenham sua voz reconhecida em todos os setores”, pontua Valéria.



O evento Niterói Conectada: Promovendo a Cidadania Digital busca promover o acesso à tecnologia e ao conhecimento, destacando a importância da inclusão digital em prol de uma cidade cada vez mais integrada, humana, inteligente e sustentável. O roteiro inclui a palestra Navegando com Segurança: Proteja Seus Dados na Internet; a roda de conversa Educação Especial e o uso da Inteligência Artificial, uma reflexão sobre como a inteligência artificial pode ser utilizada, de maneira eficaz e ética, em apoio a educação especial; além da feira de Inclusão Digital que contará com iniciativas sensacionais como Demonstração de soluções tecnológicas desenvolvidas por alunos da Escola Técnica Henrique Lage (FAETEC - Barreto); e Realidade Virtual - Cultura, Arte e Tecnologia, com demonstração de Inteligência Artificial, Metaverso e NFTs, realizada pelo Laboratório 2050.



"O dia 25 de junho é um dia muito simbólico, pois hoje quando falamos de inclusão digital, estamos falando de cidadania, de acesso à informação e a serviços básicos. Falar de Inteligência Artificial nesta data é importante, já que esta ferramenta apresenta grande potencial de oferta de serviços, acessos, e enorme potencialidade para todos nós. Mas precisamos discutir exaustivamente o seu uso ", declara Roberta Hanthequeste, Assessora Jurídica da SMCTI, doutora em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e professora da Fundação Municipal de Educação.



Além das palestras voltadas especificamente para tecnologia e inclusão, os participantes vão poder contar com equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária – SMASES, dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS Barreto e Vila Ipiranga), que estarão no local para dar orientação sobre acesso a programas sociais, simplificar o acesso dos cidadãos aos serviços e benefícios sociais por meio de dispositivos digitais.



Programação:



10h às 12h – Palestra Navegando com Segurança: Proteja Seus Dados na Internet com a palestrante Sarah Nery, Docente no Ensino Superior, comunicóloga e apaixonada pela educação. Local: Espaço Multiuso. Resumo: Durante a apresentação, serão abordadas estratégias de práticas eficazes para proteger informações pessoais online, incluindo dicas de segurança, identificação de ameaças cibernéticas e orientações sobre como navegar de forma mais segura em ambientes digitais. Público-alvo: livre.



10h às 12h – Crie seu filtro: Oficina de Realidade Aumentada com Vanessa Dutra (Sereia Hipster). Escritora, design, desenvolvedora de experiências de Realidade Aumentada no Instagram e TikTok, e atua como criadora de conteúdo para mídias sociais sobre tecnologia e cultura pop. Local: Sala Multimídia. Resumo: Com uma abordagem prática e interativa, os participantes poderão criar filtros personalizados em Realidade Aumentada, explorando técnicas e ferramentas para criar experiências imersivas. Público-alvo: crianças e adolescentes com idade a partir de 8 anos.



14h às 16h - Roda de Conversa sobre Educação Especial e o uso da Inteligência Artificial com Roberta Hanthequeste - Assessora da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Niterói e Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCITEC; Beatriz Batista - Assistente Social da Secretaria Municipal de Acessibilidade; Ana Cristina Teixeira Prado - Doutoranda em Ciências, Tecnologias e Inclusão - UFF. Mestre em Diversidade e Inclusão - UFF. Graduada em Letras. Atua na Coordenação de Educação Especial do Município de Niterói. Pessoa com Deficiência Visual; José Otávio Pompeu - Autista, professor de Computação Matemática e Clínica Médica da UFRJ; Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e mediação de Aline Ribeiro - Diretora da PUD Engenhoca. Local Espaço Multiuso.



13h às 14h - Apresentação Cultural - Banda do Colégio Estadual Mullulo da Veiga. Local: Pátio da Plataforma.



14h30 às 17h - Feira Inclusão Digital. Local: Pátio da PUD



Stand 1: Manutenção Inteligente - Apresentação de dicas e reparos e manutenção para celulares e computadores por uma equipe de dinamizadores do projeto.



Stand 2: Fotografia - Serão apresentados os equipamentos de fotografia do projeto e realizada uma demonstração técnica do uso do equipamento, explorando novas perspectivas e olhares através da fotografia.



Stand 3: Cultura Maker, Acessibilidade e Inclusão - Dinamizadores do projeto farão uma demonstração ao público sobre o potencial da impressão 3D, destacando o impacto dessa tecnologia da cultura maker na criação, no design e na inovação. Também serão apresentadas algumas ferramentas (tecnologia assistiva) que podem ser utilizadas para apoiar e disponibilizar conteúdos educacionais de forma inclusiva à pessoas com deficiência. Exemplos de ferramentas: visual (reglete e punção para a escrita braille, sorobã), apostilas, aplicativos, apresentação do livro falado e outros.



Stand 4: Realidade Virtual - Cultura, Arte e Tecnologia - Demonstração de soluções interativas que envolvem arte, cultura e tecnologia através da parceria com o laboratório de tecnologia 2050 e com representante do movimento de graffiti para uma interação de arte e realidade virtual. Sediado no Morro Santo Amaro, o 2050 é um laboratório de inovação, arte e tecnologia, que atua nas comunidades de todo o estado do Rio de Janeiro. Com expertise em realidade aumentada, realidade virtual, produção audiovisual, impressão 3D, inteligência artificial, Metaverso e NFTs.



Stand 5: Demonstração de algumas soluções tecnológicas e/ou trabalho desenvolvido por alunos e professores da Unidade FAETEC Henrique Lage, localizada no Barreto (Niterói-RJ).



Stand 6: Demonstração de algumas soluções tecnológicas e/ou trabalho desenvolvido por professores e alunos da Unidade SENAI Barreto (Niterói-RJ) - FIRJAN SENAI/SESI.



Stand 7: Ações de orientação sobre acesso a programas sociais, de modo a ampliar e simplificar o acesso dos cidadãos aos serviços e benefícios públicos por meio de dispositivos digitais - Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária – SMASES (Equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS Barreto e Vila Ipiranga).



Stand 8: Projeto de Desenvolvimento de Projetos Aplicados



Apresentação das ações desenvolvidas através do projeto. O PDPA foi construído a partir de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Niterói (PMN), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Fundação Euclides da Cunha (FEC) com o objetivo principal de incentivar o desenvolvimento de projetos aplicados para promover soluções relacionadas aos desafios prioritários do município associados às diferentes áreas do Plano Estratégico Niterói que Queremos (NQQ) 2033 e às metas de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).



Stand 9: Laboratório de Fabricação Digital



O Laboratório de Fabricação Digital é um ambiente que busca estimular os alunos na resolução de problemas, composto por impressoras 3D, cortadoras a laser, equipamentos de montagem e computadores, através dos quais se idealizam e executam protótipos de produtos. O projeto utiliza imagens de exames como Ecocardiograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear para produzir os modelos tridimensionais para impressão 3D.



Dia Municipal da Inclusão Digital – A data foi instituída em Niterói, através da Lei no 2462/2007, e visa fortalecer o acesso ao computador e à internet e o domínio desses recursos a todos, como uma forma de acesso ao mundo globalizado. Por inclusão digital compreendem-se ações e investimentos que visam democratizar a tecnologia para fomento à cidadania digital através do acesso às ferramentas digitais, à produção e difusão do conhecimento e a geração de novas oportunidades mediadas pela tecnologia.



Serviço:

Evento: Niterói Conectada: Promovendo a Cidadania Digital

Data: 25 de junho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: PUD Engenhoca - Praça José Vicente Sobrinho, S/N

Valor: Gratuito