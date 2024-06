Sudano: lançando single novo e fazendo três shows em Niterói - Divulgação

Sudano: lançando single novo e fazendo três shows em NiteróiDivulgação

Publicado 23/06/2024 19:44

Niterói – No próximo dia 28 de junho (Dia do Orgulho LGBTQIAPN+) chega em todas as plataformas digitais a nova música do cantor e compositor niteroiense Sudano, Padrão Que Não é Seu. O artista também é bodypiercer, ativista trans e criador de conteúdo digital – e já vem acumulando singles em sua carreira oficial na música. Com cerca de 1 milhão e 750 mil seguidores somados em suas redes sociais, Sudano marca presença na cena roqueira independente do Brasil, colaborando com o ressurgimento do gênero emocore.



Depois dos singles Tudo Que Não Somos, Mostra Sua Raiva, Meu Caminho Não Acaba Aqui, Tudo Que Passou, Na Estrada, Outro Lugar e Simulação, o artista segue construindo seu catálogo, sua base de fãs e profissionalizando a carreira com mais um single. Sudano é lançado pelo selo Astronauta Discos, que tem 25 anos de tradição em novos talentos, além de trabalhar em parceria com a distribuidora Nikita Music, a editora musical Warner Chappell e a sociedade Abramus.