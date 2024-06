A obra busca proporcionar ao público ideias e aprendizados sobre como desenvolver sua mente para desbloquear todo o seu potencial e ter uma vida próspera e plena. - Viviane Oliveira

A obra busca proporcionar ao público ideias e aprendizados sobre como desenvolver sua mente para desbloquear todo o seu potencial e ter uma vida próspera e plena.Viviane Oliveira

Publicado 26/06/2024 08:34

Niterói - A niteroiense Viviane Oliveira é uma das coautoras do livro “DNA da Mentalidade – Desbloqueando o Potencial da Sua Mente”, uma publicação da editora paulista Chave Mestra, que convidou 29 profissionais da área da saúde integrativa de diversos estados brasileiros, desde médicos até terapeutas e filósofos, para contribuir com suas experiências acerca do tema. Depois do lançamento em São Paulo, é a vez de Viviane promover neste domingo, dia 30, às 16 horas, a tarde de autógrafos de sua primeira obra em coautoria na livraria Blooks, localizada na entrada da Reitoria da UFF.

Por meio de textos de 29 diferentes autores, a obra busca proporcionar ao público ideias e aprendizados sobre como desenvolver sua mente para desbloquear todo o seu potencial e ter uma vida próspera e plena. Ao compartilhar suas vivências, esses profissionais de diversos segmentos do mercado fazem o leitor mergulhar em histórias de resiliência, aceitação, persistência, decisão, superação e inovação. Além disso, cada autor contribuiu com sua perspectiva sobre como ativar e empregar sua eficiência mental e emocional para se livrar de contextos e padrões tóxicos, solucionar conflitos e encontrar as chaves para um mindset de crescimento.

O capítulo da niteroiense oferece dicas preciosas para se entender qual o melhor caminho a percorrer no cotidiano para estabelecer um limite – que é o ponto de equilíbrio – entre os esforços profissionais e o tempo de qualidade para a família e o lazer. “O entendimento do que você realmente sente em relação à sua vida e como você pode lidar com suas emoções leva à conquista de sua plenitude”, garante ela.

Viviane Oliveira, que é terapeuta sistêmica, reforça a importância de um olhar criterioso sobre si mesmo e o despertar para as próprias potencialidades para o alcance do autoconhecimento. “Normalmente, levamos para as nossas relações pessoais e profissionais sempre nossas dores associadas e expectativas por reconhecimento. Quando não recebemos o que esperamos, vêm a frustração, principalmente quando fazemos uma entrega absoluta de nós mesmos”, ressalta a terapeuta e autora, em cujo capítulo destaca o conflito entre a vida pessoal e a vida profissional que gera exaustão, burnout e depressão.

Uma das decepções sofridas no ambiente profissional, segundo ela, é a busca por um desenvolvimento de carreira mais humano, o que não já não se encontra mais nas empresas de qualquer porte. Uma realidade que é objeto de análise e terapia de Viviane com seus pacientes há 30 anos, desde que criou em Niterói a metodologia denominada Cultivo Interno, no qual direciona a aplicação da gestão emocional através da autorreflexão e da meditação, para melhor lidar com o cotidiano, as dificuldades, os desafios e as doenças psicossomáticas crônicas.

“É preciso quebrar o padrão de comportamento, que repetimos como uma espécie de proteção contra as frustrações já experimentadas anteriormente. Isso só é possível com o acompanhamento de um profissional que direcione o nosso olhar sobre o peso que carregamos e nos faça ressignificar nossas escolhas e nossos caminhos em direção à restauração da saúde mental e física, o que ajuda inclusive no encontro de uma carreira de sucesso sem abrir mão da vida pessoal”, aponta a niteroiense, que realiza trabalhos preventivos individualizados dentro de lares e empresas.