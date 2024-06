A Assembleia Cidadã foi constituída por 33 moradores de Niterói, de diversas regiões, a partir de seleções e questionários feitos com cerca de 500 residentes da cidade - Bruno Eduardo Alves

A Assembleia Cidadã foi constituída por 33 moradores de Niterói, de diversas regiões, a partir de seleções e questionários feitos com cerca de 500 residentes da cidadeBruno Eduardo Alves

Publicado 26/06/2024 08:50

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu, na tarde desta terça-feira (25), integrantes da sociedade civil, secretários municipais e representantes de órgãos públicos para discutir o resultado da Assembleia Cidadã “Conecta Niterói: Acesso Universal à Internet”. Durante o encontro, foi entregue uma carta aos administradores municipais, articulada pelos cidadãos, com propostas gerais para a cidade, tendo como foco principal sugestões sobre políticas de universalização do acesso à internet no município.

“Somos uma administração municipal que colocou o foco na digitalização nas rotinas da Prefeitura. Temos hoje uma cidade inteligente e precisamos ter a capacidade de acelerar esse processo de transformação, de colocar todo mundo junto nesse mesmo nível de conectividade”, explicou o prefeito Axel Grael. “Um dos assuntos abordados, por exemplo, a conectividade nas praças e em espaços públicos, é algo que estamos trabalhando, temos avançado neste projeto, mas encontramos desafios tecnológicos também, além de questões de segurança jurídica. Não ter acesso à internet é um grande fator de exclusão. O Brasil perdeu muito tempo nessa transição tecnológica e temos que continuar trabalhando para esse avanço”, disse o chefe do Executivo.

A Assembleia Cidadã foi constituída por 33 moradores de Niterói, de diversas regiões, a partir de seleções e questionários feitos com cerca de 500 residentes da cidade, representando diversos segmentos. Eles fizeram rodadas de discussões com especialistas, análises de propostas, além de debates e formação de consensos. A partir daí, deliberaram em comum acordo como representantes da sociedade civil para apresentação de propostas. A Assembleia Cidadã - Enfrentando Desigualdades é realizada em parceria com o Delibera Brasil, e financiada pelo Fundo das Nações Unidas para a Democracia (UNDEF). Em Niterói, o projeto contou com a parceria da Prefeitura.

O Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura foi o responsável pela articulação interna de execução do projeto, junto com a Secretaria Municipal de Participação Social.

“Como o Escritório é interdisciplinar, trabalhamos com todas as secretarias, interagindo com todas as áreas. Eles trouxeram essa proposta para a Prefeitura estudar. A ideia é que, por meio de algumas reuniões, os cidadãos escutem o que está sendo feito pela Prefeitura, quais são os mecanismos já existentes. Hoje falaram da universalização da internet, seja na área da educação, cultura, serviços digitais, saúde e assim por diante. Então a ideia é ir avançando nesse processo, ouvindo a população”, frisou a secretária do Escritório de Gestão de Projetos, Katherine Azevedo.

O recrutamento dos cidadãos aconteceu através do aplicativo Colab, inscrições de porta em porta em domicílios de todas as regiões, e cadastro de moradores em comunidades da periferia em parceria com a Secretaria de Participação Social de Niterói.

“Mais uma vez a Prefeitura de Niterói realiza um trabalho mostrando que se preocupa com os interesses da sociedade”, disse Octávio Ribeiro.

A avaliação contou com um mapeamento levando-se em conta proporcionalmente às necessidades e perspectivas das cinco regiões da cidade, que é dividida em 52 bairros. “Foi muito importante podermos ouvir as pessoas e apresentar nossas propostas com base nas conversas. É essencial termos essa voz para garantir, no mundo contemporâneo, uma internet veloz, acessível e de qualidade”, observou a representante da Assembleia, Eliane Guadama.