Amor Por NIterói: movimento reúne coletivamente sugestões para a próxima gestãoDivulgação

Publicado 26/06/2024 23:28

Niterói - O encontro regional do movimento “Amor por Niterói” repete o sucesso do lançamento e leva mais de mil pessoas ao Fonseca Atlético Clube, na Zona Norte da cidade, na noite desta quarta-feira (26.06).

A iniciativa, organizada pelo ex-prefeito de Niterói e pré-candidato ao executivo pelo PDT, Rodrigo Neves, tem como objetivo reunir, de forma coletiva, sugestões para que a futura gestão do município seja ainda mais inovadora.

Durante o encontro, Rodrigo escutou propostas e respondeu perguntas de representantes de diversas comunidades e bairros como Fonseca, Engenhoca, Bernardino, Santa Bárbara, Barreto, Nova Brasília, Caramujo, Morro do Céu, Cubango, Palmeira, entre outras. Neves reforçou a importância da participação popular na construção do plano de governo.

“A Zona Norte avançou muito em nossa gestão e estamos trabalhando num plano de governo para que ela fique ainda melhor. Vamos juntos escrever mais um capítulo de nossa paixão por Niterói e pela Zona Norte”, destacou.

Além do ex-prefeito Rodrigo Neves, estiveram presentes a deputada estadual, Verônica Lima; o vice-prefeito, Paulo Bagueira; o presidente do legislativo niteroiense, Milton Cal; o ex-deputado Felipe Peixoto; o presidente da Famnit, Manuel Amâncio; a ex-candidata a prefeita, Juliana Benício; a atriz e gestora cultural Gabriela Linhares; os vereadores Renato Cariello, Andrigo Carvalho, Anderson Pipico, Jonathan Anjos e Dado Foly, entre outros dirigentes partidários, representantes da sociedade civil, gestores, trabalhadores de diversos setores e líderes comunitários e empresariais.

Para a deputada estadual, Verônica Lima, a participação popular vai resultar no melhor plano de governo para o município. “Saber aquilo o que a sociedade deseja e entende como prioridade para sua região é fundamental”, disse. Já o ex-deputado Felipe Peixoto ressaltou o contato direto com o cidadão na pré-campanha. “O processo de escutas é muito importante para a construção de um plano de governo com compromisso com Niterói”, afirmou.